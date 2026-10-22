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Europa steht ein stürmisches Wochenende bevor. Gleich mehrere Tiefs bringen heftigen Regen und Orkanböen mit bis zu 120 km/h. (Symbolbild)
Europa steht ein stürmisches Wochenende bevor. Gleich mehrere Tiefs bringen heftigen Regen und Orkanböen mit bis zu 120 km/h. (Symbolbild)
IMAGO/Einsatz-Report24
Bis zu 120 km/h

Orkan-Walze rollt an! Mehrere Sturmtiefs treffen Europa

Europa steht ein stürmisches Wochenende bevor. Gleich mehrere Tiefs bringen heftigen Regen und Orkanböen mit bis zu 120 km/h.
Von Newsdesk Heute
22.10.2026, 20:42
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Gleich mehrere schwere Herbststürme steuern auf Europa zu. Besonders Großbritannien und Deutschland müssen sich in den kommenden Tagen auf heftigen Regen und Orkanböen mit bis zu 120 km/h einstellen.

Orkantief Luise rast heran – mit Regen und Schneefall

Bereits in der Nacht auf Freitag trifft Sturmtief "Austen" auf Großbritannien. Im Süden Englands und in Wales werden kräftige Niederschläge und schwere Sturmböen erwartet. An manchen Küstenabschnitten könnte der Wind Geschwindigkeiten von mehr als 110 km/h erreichen.

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Doch das nächste Tief steht bereits bereit: "Boelo" dürfte am Wochenende über Nordirland, Schottland und Teile Nordenglands ziehen. Der britische Wetterdienst Met Office warnt vor starkem Wind und Regen. In zahlreichen Regionen gelten Wetterwarnungen bis Sonntagabend.

Orkanböen mit bis zu 120 km/h

Auch Deutschland bleibt nicht verschont. Dort zieht Tief "Austen" unter dem Namen "Luise" am Freitag über den Westen und Nordwesten. Während vielerorts Böen mit bis zu 100 km/h drohen, sind im Schwarzwald und auf den Gipfeln der Mittelgebirge sogar 120 km/h möglich.

Die Stürme könnten auch den Verkehr lahmlegen. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste gefährden Straßen und Bahnstrecken. Auf Brücken und freien Strecken drohen zudem heftige Seitenwindböen. "Wer kann, sollte seine Reise vorziehen oder auf Samstag verschieben", rät das Wetterportal "Das Wetter".

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Neues Tief zieht am Sonntag auf

Nach einer kurzen Beruhigung am Samstag wird es am Sonntag vor allem im Norden Deutschlands erneut stürmisch. Erst Anfang nächster Woche dürfte sich die Lage entspannen. Ein Hochdruckgebiet könnte dann mildere Luft bringen, mit örtlich bis zu 19 Grad.

red, 22.10.2026, 20:42
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