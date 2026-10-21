i In Österreich schüttet es stellenweise wie aus Kübeln. imago images / A. Friedrichs (Symbolbild) Schnee, Regen, Sturm Wetter-Warnungen für 7 Bundesländer ausgerufen Österreich steht vor einem Wetterumschwung! Am Mittwoch bringt eine Kaltfront kräftigen Regen und Sturm. Es gibt mehrere Warnungen. Von André Wilding 21.10.2026, 06:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine markante Kaltfront erfasst am Mittwoch laut Unwetterzentrale (uwz.at) von Westen her unser Land, damit gibt es den lang ersehnten Regen in ganz Österreich. Im Südwesten und Süden kommen sogar große Mengen zusammen.

Am Donnerstag setzt sich von Westen her ein Zwischenhoch durch und das Wetter beruhigt sich zumindest vorübergehend wieder. Am Freitag zieht das Hoch jedoch schon wieder nach Osten ab und den Westen des Landes erfasst die Kaltfront des Orkantiefs "Luise" bei den Britischen Inseln.

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Regen und Schnee

Der Mittwoch beginnt im Norden und Osten mit Sonnenschein, lokal halten sich Nebelfelder. Im Westen und Süden ist es hingegen trüb und besonders am Hauptkamm sowie in Osttirol und Unterkärnten regnet es teils kräftiger und ergiebig. Am Nachmittag breiten sich Schauer bis in den Osten aus. Diese gehen hier abends in teils kräftigen Regen über.

Dort weht lebhafter, im östlichen Bergland bis zum Mittag föhniger Südwind. Am Abend frischt im Donauraum mäßiger bis lebhafter und in Böen stürmischer Westwind auf. In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze im Westen dann gen 1.300 Meter. Die Temperaturen steigen lokal bis auf 21 Grad, meist erreichen sie aber maximal 17 bis 19 Grad.

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Am Donnerstag regnet es anfangs verbreitet noch etwas. Im zentralen Bergland stauen sich Schauer, die Schneefallgrenze liegt zunächst um 1.300 Meter. Ganz im Westen ist es bereits freundlich. Im Laufe des Vormittags trocknet es weitestgehend ab und die Sonne setzt sich nach Osten voranschreitend immer häufiger durch. Dazu weht mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind, in prädestinierten Lagen wird es föhnig. Mit Höchstwerten von nur mehr 9 bis 13 Grad kühlt es spürbar ab.

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Es kühlt deutlich ab

Der Freitag startet trocken und mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Auch tagsüber zeigt sich vor allem in der Osthälfte häufig die Sonne. Im Westen ziehen dagegen ein paar dichtere Wolken durch, zum Abend hin kommen hier Schauer auf.

In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze im Westen gen 1.500 Meter. Bei vor allem im Osten noch lebhaftem Südostwind werden 12 bis 17 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag hält trübes Wetter bereit. Anfangs zeigt sich im Osten noch kurz die Sonne, tagsüber zieht es aber zu und vor allem in den Alpen fällt am Nachmittag etwas Regen. Ganz im Osten verläuft der Tag überwiegend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest und mit maximal 7 bis 12 Grad kühlt es deutlich ab.