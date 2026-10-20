i Wetter-Experten warnen vor großen Regenmengen. imago/Seeliger (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Prognose "Große Regenmengen" – Meteorologe warnt jetzt alle Jetzt kommt der große Wetterumschwung! Nach dem Hochdruckwetter zieht am Mittwoch eine markante Kaltfront über Österreich. Die Prognose. Von André Wilding 20.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag überwiegt laut Unwetterzentrale (uwz.at) weiterhin Hochdruckeinfluss, die Höhenströmung dreht allerdings auf Südwest. So gelangen aus dem Mittelmeerraum im Vorfeld eines Tiefs über Norditalien zunehmend feuchte Luftmassen ins Land.

Am Mittwoch erfasst eine markante Kaltfront von Westen her unser Land, damit gibt es den lang ersehnten Regen in ganz Österreich. "Im Südwesten und Süden kommen dann wohl sogar große Mengen zusammen", erklärt Wetter-Experte Roland Reiter.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

11 bis 18 Grad

Am Dienstag scheint abseits einiger Nebel- und Hochnebelfelder vor allem im Bergland die Sonne, nördlich der Donau ziehen vereinzelt mittelhohe Wolken durch. Am Nachmittag werden die Wolken auch im Süden dichter und am Karnischen Hauptkamm fällt allmählich etwas Regen, meist endet der Tag aber noch trocken. In prädestinierten Föhntälern im westlichen Bergland frischt der Südföhn am Nachmittag kräftig, in Böen auch stürmisch auf. Je nach Sonne und Föhn liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 18 Grad.

Der Mittwoch beginnt im Norden und Osten mit Sonnenschein, lokal halten sich Nebelfelder. Im Westen und Süden ist es hingegen trüb und besonders am Hauptkamm sowie in Osttirol und Unterkärnten regnet es teils kräftiger und ergiebig. Am Nachmittag breiten sich Schauer bis in den Osten aus. Diese gehen hier abends in teils kräftigen Regen über. Dort weht lebhafter, im östlichen Bergland bis zum Mittag föhniger Südwind. Am Abend frischt im Donauraum mäßiger bis lebhafter Westwind auf. Meist erreichen sie aber maximal 17 bis 19 Grad.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Letzte Schauer

Am Donnerstag regnet es anfangs vor allem im Süden und Osten noch etwas. Im zentralen Bergland stauen sich letzte Schauer. Ganz im Westen ist es bereits freundlich. Im Laufe des Vormittags trocknet es weitestgehend ab und die Sonne setzt sich nach Osten voranschreitend immer häufiger durch. Dazu weht mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind, in prädestinierten Lagen wird es föhnig. Mit Höchstwerten von nur mehr 9 bis 15 Grad kühlt es spürbar ab.

Die Bilder des Tages i ?

Am Freitag stellt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein. Tagsüber ziehen zwar ein paar Wolken durch, diese bleiben aber harmlos und der Tag geht noch trocken zu Ende. Bei vor allem im Osten noch lebhaftem Südostwind werden 12 bis 17 Grad erreicht.