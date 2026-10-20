i Eine kräftige Kaltfront bringt Regen, am Freitag folgt bereits das nächste Orkantief. (Symbolbild) istock Die Prognose im Detail Erst Regen, dann Orkantief – Wetter-Wende in Österreich Österreich steht ein heftiger Wetterumschwung bevor! Eine kräftige Kaltfront bringt Regen, am Freitag folgt bereits das nächste Orkantief. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 21:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreich rollt die nächste kräftige Kaltfront zu. Nach einer längeren Trockenphase ist am Mittwoch endlich wieder mit Regen im ganzen Land zu rechnen. Besonders im Süden und Südwesten könnten dabei größere Niederschlagsmengen zusammenkommen, wie aus einer aktuellen Prognose von UWZ-Experte Martin Templin hervorgeht.

Neues Hoch bringt kurze Wetterberuhigung

Allzu lange bleibt es allerdings nicht unbeständig. Bereits am Donnerstag macht sich von Westen her ein neues Hochdruckgebiet bemerkbar. Damit beruhigt sich die Wetterlage in weiten Teilen Österreichs wieder.

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Doch die nächste Wetteränderung steht bereits bevor. Am Freitag zieht das Hoch weiter Richtung Osten ab. Gleichzeitig nähert sich von den Britischen Inseln das Orkantief "LUISE". Dessen Kaltfront erreicht den Westen Österreichs und sorgt dort erneut für unbeständiges Wetter.

Die Prognose im Detail

Der Mittwoch beginnt im Norden und Osten trocken, die Sonne zeigt sich aber höchstens noch kurz und von Südwesten her breitet sich Regen aus. Vor allem Richtung Karnische Alpen regnet es ergiebig und lokal gewittrig durchsetzt. Am längsten trocken bleibt es ganz im Nordosten, gegen Abend wird es aber auch hier nass. Der Wind weht am Abend lebhaft bis kräftig aus West, im östlichen Bergland föhnig aus Süd. Die Temperaturen erreichen von West nach Ost 10 bis 21 Grad.

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Am Donnerstag halten sich zunächst noch dichte Wolken und vom Tiroler Unterland ostwärts regnet es etwas, in den Nordalpen mischt sich vorübergehend bis auf knapp unter 1300 m herab Schnee dazu. Am Vormittag klingt der Regen meist ab und die Sonne setzt sich von Westen her mehr und mehr durch, am längsten nass bleibt es im zentralen Bergland. Der Wind dreht auf Nordwest und weht besonders im Osten lebhaft bis kräftig. Mit Höchstwerten von nur mehr 6 bis 13 Grad kühlt es spürbar ab.

Die Bilder des Tages i ?

Der Freitag startet trocken und mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Auch tagsüber zeigt sich vor allem in der Osthälfte häufig die Sonne. Im Westen ziehen dagegen ein paar dichtere Wolken durch, zum Abend hin steigt dort auch die Schauerneigung etwas an. Der Wind weht besonders im Osten lebhaft aus südlichen Richtungen. Es werden maximal 10 bis 16 Grad erreicht.

Am Samstag überwiegen von Beginn an die Wolken und im Westen und Süden fällt bereits Regen bei einer Schneefallgrenze von 1000 m. Im Tagesverlauf breitet sich der Regen ins zentrale Bergland aus und von Westen her beginnt es abzutrocknen und langsam aufzulockern. Nördlich und östlich der Alpen bleibt es dagegen meist trocken. Der Westwind weht mäßig bis lebhaft bei Höchstwerten zwischen 4 und 12 Grad.