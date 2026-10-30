i In den berühmten Katakomben wurden ab dem späten 18. Jahrhundert die Überreste von Millionen Verstorbenen untergebracht. Pexels/Fernanda W. Corso Gänsehaut garantiert Diese 4 Städte sind zu Halloween nichts für Angsthasen Vergiss die übliche Halloween-Party! Wer sich dieses Jahr so richtig gruseln möchte, sollte lieber den Koffer packen und diese Orte besuchen. Von Heute Life 30.10.2026, 10:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn sich dichter Nebel durch enge Gassen zieht, alte Gemäuer im Mondlicht unheimliche Schatten werfen und hinter jeder Ecke eine schaurige Geschichte lauert, ist Halloween nicht mehr weit. Wer die Nacht der Geister heuer einmal anders erleben möchte, findet in Europa einige Reiseziele, bei denen Gänsehaut garantiert zur Urlaubsstimmung gehört.

1. Paris

Romantische Cafés, funkelnde Lichter und verliebte Paare? Paris kann auch ganz anders. Rund 20 Meter unter den Straßen der französischen Hauptstadt verbirgt sich eine düstere Welt aus endlosen Gängen und menschlichen Gebeinen.

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In den berühmten Katakomben wurden ab dem späten 18. Jahrhundert die Überreste von Millionen Verstorbenen untergebracht. Heute können Besucher einen Teil dieses unterirdischen Labyrinths besichtigen. Zwischen meterhoch aufgeschichteten Knochen und Schädeln wird selbst hartgesottenen Gruselfans mulmig. Wer es lieber verspielt mag, kann stattdessen im Disneyland Paris Halloween-Stimmung erleben.

2. Prag

Kopfsteinpflaster, verwinkelte Gässchen und geheimnisvolle Häuserfassaden: Prag sieht im Herbst stellenweise aus wie die Kulisse eines düsteren Märchens.

Besonders rund um die Altstadt und die Karlsbrücke ranken sich zahlreiche Geschichten über ruhelose Seelen, geheimnisvolle Gestalten und längst vergangene Verbrechen. Bei geführten Geistertouren erfährst du, welche Legenden sich hinter den historischen Mauern verbergen. Und wer nach so viel Gänsehaut noch Energie hat, kann den Abend in einer der zahlreichen Bars ausklingen lassen.

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3. Dublin

Wer Halloween nicht nur feiern, sondern auch seine Ursprünge entdecken möchte, ist in Irland richtig. Das heutige Fest hat Wurzeln im keltischen Samhain, mit dem einst das Ende der Erntezeit und der Beginn der dunklen Jahreszeit begangen wurden. Der Überlieferung nach galt diese Zeit als besonders geheimnisvoll, weil die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und jener der Toten durchlässig sein sollte.

In Dublin wird diese Tradition mit Kultur, Kostümen und Veranstaltungen aufgegriffen. Besonders bekannt ist das Bram Stoker Festival, das dem irischen Schöpfer von Dracula gewidmet ist. Wer zwischen den Programmpunkten durch die historischen Straßen zieht, bekommt die passende Gruselkulisse gleich dazu.

4. Amsterdam

Tagsüber spiegeln sich die hübschen Häuser in den Grachten, abends tauchen Laternen die schmalen Gassen in geheimnisvolles Licht. Gerade im Herbst entfaltet Amsterdam einen ganz eigenen, leicht schaurigen Charme.

Bei geführten Geisterspaziergängen geht es auf die Spuren alter Stadtlegenden und unheimlicher Erzählungen. Zwischen dunklen Brücken und historischen Gebäuden wirkt so manche Geschichte plötzlich erstaunlich lebendig. Wer danach noch nicht genug Nervenkitzel hat, findet rund um Halloween auch thematische Partys und Veranstaltungen.

Ob unterirdische Knochenkammern, sagenumwobene Gassen oder die Heimat alter Halloween-Bräuche: Diese vier Städte beweisen, dass es für einen gelungenen Gruselurlaub nicht unbedingt ein Spukschloss braucht.