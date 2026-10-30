Pechschwarz! Neuer Halloween Burger sorgt für Gänsehaut

Wenn Halloween vor der Tür steht, darf es auch am Teller gruseln. Ob der pechschwarze "Pumpkin Reaper" bloß durch sein Aussehen oder auch durch Geschmack für Gänsehaut sorgen kann, stellte der Kürbis-Burger" im "Heute"–Geschmackstest unter Beweis.
Als können auch vegetarische Vampire den Burger problemlos genießen. Für Frische und Abwechslung in der Textur und Farbe sorgen die eingelegten, violetten Zwiebeln.
Wer den "Pumpkin Reaper" kosten möchte, hat jedoch nur bis kurz nach Halloween Zeit – der Burger ist nur bis zum 1. November in allen Le-Burger-Restaurants erhältlich. Ohne Beilage kommt die Grusel-Mahlzeit auf 12,50 Euro.