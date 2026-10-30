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"Pumpkin Reaper"

Pechschwarz! Neuer Halloween Burger sorgt für Gänsehaut

Schaurig scharf soll die neue Halloween-Kreation von "Le Burger"sein. Das Besondere: Das gruselige Aussehen des vegetarischen Kürbis-Burgers.
Von Österreich Heute
30.10.2026, 05:30
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Wenn Halloween vor der Tür steht, darf es auch am Teller gruseln. Ob der pechschwarze "Pumpkin Reaper" bloß durch sein Aussehen oder auch durch Geschmack für Gänsehaut sorgen kann, stellte der Kürbis-Burger" im "Heute"–Geschmackstest unter Beweis.

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Spicy und Scary zugleich

Als können auch vegetarische Vampire den Burger problemlos genießen. Für Frische und Abwechslung in der Textur und Farbe sorgen die eingelegten, violetten Zwiebeln.

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Nicht dauerhaft erhältlich

Wer den "Pumpkin Reaper" kosten möchte, hat jedoch nur bis kurz nach Halloween Zeit – der Burger ist nur bis zum 1. November in allen Le-Burger-Restaurants erhältlich. Ohne Beilage kommt die Grusel-Mahlzeit auf 12,50 Euro.

red, 30.10.2026, 05:30
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