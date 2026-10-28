i Wer beim Heizen sparen möchte, sollte seinen Thermostat genauer ansehen. iStock/Farifo (Symbolbild) Geheim-Trick Darum steckt dieser kleine Plastikstift am Thermostat Er ist winzig und fällt kaum auf – doch der weiße Stift an deinem Heizkörper hat eine ziemlich praktische Funktion. Von Heute Life 28.10.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es immer kälter, drinnen drehen wir die Heizung auf. Doch während die Heizkörper für wohlige Wärme sorgen, steigen auch die Energiekosten. Dabei versteckt sich direkt am Thermostat ein kleines Detail, das viele vermutlich noch nie beachtet haben.

Wozu dient der kleine Stift am Thermostat?

Vielleicht ist er dir schon einmal aufgefallen: Zwischen den Zahlen am Heizungsregler steckt bei manchen Thermostaten ein kleiner Plastikstift. Manchmal sind es sogar zwei. Was wie ein überflüssiges Kunststoffteil aussieht, hat tatsächlich eine praktische Funktion. Der sogenannte Sparclip lässt sich verschieben und dient dazu, den Drehbereich des Thermostats zu begrenzen.

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Damit kannst du verhindern, dass die Heizung versehentlich höher eingestellt wird als gewünscht. Gerade in Haushalten, in denen mehrere Personen am Heizregler drehen, kann das hilfreich sein.

So benutzt du den Clip

Die Anwendung ist denkbar einfach: Je nach Thermostatmodell lässt sich der kleine Stift herausziehen, verschieben oder in eine andere Rille einsetzen. Mit einem Sparclip kannst du eine obere oder untere Grenze festlegen. Verfügt dein Thermostat über zwei solcher Stifte, lässt sich sogar ein bestimmter Temperaturbereich eingrenzen.

Ein Beispiel: Möchtest du das Wohnzimmer auf ungefähr 20 Grad heizen, kannst du den Clip bei Stufe drei platzieren. Der Regler lässt sich dann bei entsprechendem Thermostatmodell nicht ohne Weiteres über diese Einstellung hinausdrehen. Wichtig: Der Plastikstift senkt den Energieverbrauch nicht von selbst. Er hilft lediglich dabei, eine bewusst gewählte Temperatureinstellung einzuhalten.

Was bedeuten die Zahlen auf der Heizung?

Viele glauben, dass ein Heizkörper schneller warm wird, wenn sie das Thermostat gleich auf Stufe fünf drehen. Doch das ist ein Irrtum. Die Zahlen stehen bei üblichen Heizkörperthermostaten für ungefähre Raumtemperaturen, nicht für die Geschwindigkeit des Aufheizens.

Zur Orientierung gelten folgende Werte: Sternchen (*): etwa 5 Grad, Frostschutz

Stufe 1: etwa 12 Grad

Stufe 2: etwa 16 Grad

Stufe 3: etwa 20 Grad

Stufe 4: etwa 24 Grad

Stufe 5: etwa 28 Grad

Die kleinen Striche zwischen den Zahlen entsprechen meist Schritten von ungefähr einem Grad. Die tatsächlichen Temperaturen können allerdings je nach Thermostat, Einbauort und Raumverhältnissen abweichen.

So wird richtig gelüftet und Energie gespart i ?

Warum der kleine Clip Geld sparen kann

Wer die Heizung unnötig hoch einstellt, verbraucht mehr Energie als nötig. Genau hier kommt der Sparclip ins Spiel. Er kann beispielsweise verhindern, dass nach dem Lüften aus Gewohnheit auf Stufe fünf gedreht wird und die Heizung anschließend auf dieser Einstellung bleibt. Auch als einfache Begrenzung in einem Kinderzimmer kann der Stift praktisch sein, wenn kleine Hände gerne am Thermostat herumspielen.