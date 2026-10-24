i In der Nacht auf Sonntag wird die Uhr um eine Stunde zurückgedreht – wir dürfen eine Stunde länger schlafen. iStock Eine Stunde länger schlafen Achtung! Heute Nacht werden die Uhren umgestellt In der Nacht auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Sommerzeit endet, die Winterzeit beginnt. Eine Stunde Schlaf gibt es geschenkt. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 15:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es wieder so weit! In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober 2026, endet in Österreich die Sommerzeit. Punkt 3 Uhr werden die Zeiger um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgedreht. Damit beginnt wieder die Winterzeit, offiziell auch Normalzeit genannt.

Für alle Langschläfer gibt es eine gute Nachricht: Die Nacht dauert eine Stunde länger. Wer am Sonntag ausschlafen möchte, darf sich also über 60 zusätzliche Minuten im Bett freuen.

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Das musst Du bei der Zeitumstellung beachten

Die meisten Menschen müssen ihre Uhren gar nicht mehr selbst umstellen. Smartphones, Computer und viele andere elektronische Geräte wechseln automatisch auf die Winterzeit. Bei analogen Uhren, Backöfen oder älteren Geräten ist hingegen oft noch Handarbeit gefragt.

Eine einfache Eselsbrücke hilft: Im Frühjahr werden die Uhren vorgestellt, im Herbst zurückgestellt. Wer sich das merken möchte, denkt an die Gartenmöbel. Im Frühling stellt man sie vor die Tür, im Herbst wieder zurück.

Jetzt wird es noch früher dunkel

Mit der Umstellung auf die Winterzeit wird es am Sonntagabend eine Stunde früher dunkel. Dafür ist es in der Früh zunächst wieder früher hell. Gerade für Berufstätige, die erst am späten Nachmittag nach Hause kommen, macht sich die Umstellung deutlich bemerkbar.

Auch der Körper muss sich erst an den neuen Rhythmus gewöhnen. Manche Menschen klagen nach der Zeitumstellung über Müdigkeit, Schlafprobleme oder Konzentrationsschwierigkeiten. Besonders empfindliche Personen können einige Tage brauchen, bis sich ihre innere Uhr angepasst hat.

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Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Seit Jahren wird in der Europäischen Union über ein Ende der halbjährlichen Zeitumstellung diskutiert. Bereits 2019 sprach sich das EU-Parlament für eine Abschaffung aus. Eine endgültige Einigung der Mitgliedstaaten steht aber weiterhin aus.

Deshalb bleibt es vorerst dabei: Zweimal im Jahr werden die Uhren umgestellt. Die nächste Zeitumstellung folgt am Sonntag, 28. März 2027. Dann beginnt wieder die Sommerzeit und die Uhren werden um eine Stunde vorgestellt.