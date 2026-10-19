i Funktions-Upgrade! WhatsApp bekommt eine neue Telefonie-Funktion spendiert. Reuters Letzte Hürde gefallen WhatsApp überrascht jetzt mit neuer Anruf-Funktion WhatsApp macht eine wichtige Neuerung: Ab sofort können Menschen ohne entsprechendes Konto an Anrufen teilnehmen. Dafür reicht ein einfacher Link. Von Team Wirtschaft 19.10.2026, 12:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

WhatsApp öffnet seine Anruf-Funktion ab sofort auch für all jene, die den Messenger gar nicht nutzen. Mit dem neuen Gastanruf-Feature können erstmals auch Personen ohne eigenes WhatsApp-Konto an Sprach- und Videotalks teilnehmen. Anmeldung oder App sind nicht nötig.

Die Gespräche sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt und haben keine zeitliche Begrenzung. Möglich sind sowohl Einzelgespräche als auch Gruppenanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern.

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So funktionieren die neuen WhatsApp-Anrufe

Um jemanden ohne WhatsApp-Konto einzuladen, muss ein WhatsApp-Nutzer zunächst einen Anruflink erstellen. Dafür wird im Bereich "Anrufe" auf das Pluszeichen getippt und anschließend der entsprechende Link erstellt.

Dieser kann an beliebige Personen verschickt werden. Die eingeladenen Gäste öffnen ihn im Browser ihres Computers, geben ihren Namen ein und können anschließend am Gespräch teilnehmen.

Einen Haken gibt es allerdings: Während Gäste kein eigenes WhatsApp-Konto benötigen, muss der Organisator des Gesprächs weiterhin bei WhatsApp registriert sein. Außerdem ist die Teilnahme ohne Konto derzeit nur über den Browser eines Computers vorgesehen.

Ohne Zustimmung geht gar nichts

Damit nicht plötzlich unerwünschte Personen in einem Gespräch auftauchen, hat WhatsApp eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung eingebaut. Alle Gäste landen zunächst in einem virtuellen Warteraum. Erst wenn der Organisator zustimmt, dürfen sie am Gespräch teilnehmen. Er kann einzelne Personen auch jederzeit wieder entfernen.

Überdies gelten für Gäste bestimmte Einschränkungen. Sie dürfen weder die Telefonnummern anderer Teilnehmer sehen noch Nachrichten verschicken oder eigenständig weitere Personen zum Anruf hinzufügen.

Andere wichtige Funktionen stehen ihnen hingegen zur Verfügung. So können sie ihren Computerbildschirm teilen, mit einem Daumen hoch oder einem Herz reagieren und die Hand heben, um sich an einer Unterhaltung zu beteiligen.

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Weitere Neuerung kommt noch 2026

Noch heuer will WhatsApp zudem neue Kalenderintegrationen einführen. Damit sollen sich WhatsApp-Anrufe direkt über den Google- oder Outlook-Kalender erstellen lassen.

Dafür muss ein WhatsApp-Plug-in installiert und mit dem eigenen Konto verbunden werden. Anschließend lässt sich ein WhatsApp-Anruflink direkt zu einer Kalendereinladung hinzufügen. Auch an diesen kann jeder teilnehmen, unabhängig davon, ob er ein Konto besitzt oder nicht.