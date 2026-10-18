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Bei der Ziehung am Sonntag knackte eine Person den Jackpot und darf sich nun über satte 1,2 Millionen Euro freuen.
Bei der Ziehung am Sonntag knackte eine Person den Jackpot und darf sich nun über satte 1,2 Millionen Euro freuen.
Screenshot ORF
Glückspilz darf jubeln

Wiener auf einen Schlag um 1,2 Millionen Euro reicher

Lotto-Glück in Wien! Bei der Ziehung am Sonntag knackte eine Person den Jackpot und darf sich nun über satte 1,2 Millionen Euro freuen.
Von Newsdesk Heute
18.10.2026, 20:04
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Für einen Lotto-Spielteilnehmer aus Wien hat sich die Ziehung am Sonntagabend ordentlich ausgezahlt. Mit den sechs richtigen Zahlen 04, 11, 26, 28, 31 und 40 knackte die Person den Solo-Sechser und darf sich nun über einen Gewinn von satten 1,2 Millionen Euro freuen. Damit gab es bereits bei der dritten Ziehung in Folge einen Sechser.

Der entscheidende Treffer gelang mit einem Systemschein. Ob sich hinter dem Millionengewinn ein Mann oder eine Frau verbirgt, ist nicht bekannt. Fest steht: In Wien gibt es einen neuen Lotto-Millionär.

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Auch bei LottoPlus wurden am Sonntag die Gewinnzahlen gezogen. Bei der ersten Ziehung waren es 01, 02, 04, 21, 29 und 39, bei der zweiten Ziehung 02, 09, 16, 21, 41 und 45. Die Joker-Zahl lautete 620147.

red, Akt. 18.10.2026, 20:07, 18.10.2026, 20:04
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