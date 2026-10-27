Warum du die Heizung immer auf Stufe 3 stellen solltest

Draußen pfeift der kalte Wind, die Finger sind eisig und die Wohnung fühlt sich nach einem langen Tag alles andere als gemütlich an. Also schnell zur Heizung und das Thermostat auf Stufe 5 drehen. Schließlich soll es möglichst rasch warm werden – doch hier liegt ein weit verbreiteter Irrtum, der dich unnötig Geld kosten kann.
Was viele nicht wissen: Das Thermostat funktioniert nicht wie das Gaspedal eines Autos. Wer es voll aufdreht, bringt den Heizkörper deshalb nicht automatisch dazu, schneller zu heizen. Stattdessen legt die Zahl fest, welche Raumtemperatur erreicht werden soll. Solange es deutlich kälter ist als gewünscht, öffnet das Thermostatventil weit. Ob Stufe 3 oder 5 eingestellt ist, macht beim anfänglichen Aufheizen daher meist kaum einen Unterschied.
Der Haken: Auf Stufe 5 heizt der Raum weiter, bis ungefähr 28 Grad erreicht sind. Und das kann nicht nur unangenehm heiß, sondern auch richtig teuer werden.
Für Wohn- und Esszimmer ist Stufe 3 deshalb häufig die beste Wahl. Sie entspricht bei klassischen Heizkörperthermostaten ungefähr 20 Grad – einer Temperatur, bei der sich viele Menschen wohlfühlen, ohne unnötig Energie zu verbrauchen. Schon kleine Veränderungen machen sich auf der Heizkostenabrechnung bemerkbar: Wer die Raumtemperatur um ein Grad senkt, kann beim Heizen grob sechs Prozent Energie sparen.
Allerdings muss nicht jeder Raum gleich warm sein: Im Schlafzimmer reichen vielen Menschen etwa 16 bis 18 Grad, während es im Badezimmer gerne etwas wärmer sein darf.
Zwischen den Zahlen liegen oft weitere Markierungen, mit denen sich die Temperatur feiner einstellen lässt. Die tatsächlichen Werte können je nach Thermostat und Einbausituation etwas abweichen.
Doch nicht nur die richtige Thermostatstufe entscheidet darüber, wie effizient du heizt. Auch ein paar kleine Gewohnheiten können einen großen Unterschied machen.
Die wichtigste Regel für kalte Tage lautet also: Nicht möglichst hoch aufdrehen, sondern die passende Temperatur einstellen. Mit Stufe 3 liegst du im Wohnzimmer oft genau richtig – und schonst nebenbei dein Geldbörserl.