i Du würdest vermutlich nicht erwarten, dass sich ausgerechnet hier zahlreiche Mikroorganismen wohlfühlen. Pexels/Pixabay (Symbolbild) Größte Keimschleuder Diesen Gegenstand im Bad putzt du oft zu selten Im Badezimmer könnte sich eine kleine Keim-WG verstecken – und ausgerechnet ihren Lieblingsplatz übersiehst du beim Putzen vielleicht regelmäßig. Von Heute Life 20.10.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du putzt das Waschbecken, schrubbst die Toilette und wischst regelmäßig den Badezimmerboden. Alles blitzblank, alles sauber. Doch ausgerechnet dort, wo du dich jeden Morgen frisch machst, versteckt sich ein Gegenstand, den du beim Putzen wahrscheinlich übersiehst: dein Duschkopf.

Was viele nicht wissen: In seinem Inneren können sich zahlreiche Mikroorganismen ansiedeln. Forschende der Northwestern University haben untersucht, warum gerade Duschköpfe ein überraschender Lebensraum für Bakterien sind.

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Was sich in deinem Duschkopf versteckt

Beim Duschen denkst du vermutlich an Entspannung, warmes Wasser und das gute Gefühl, endlich sauber zu sein. An Bakterien denkst du dabei eher nicht. Doch im Inneren des Duschkopfs kann sich ein sogenannter Biofilm bilden. Das ist eine dünne Schicht aus Mikroorganismen, die sich an feuchten Oberflächen festsetzen. Forschende der Northwestern University entdeckten in solchen Biofilmen eine erstaunliche Vielfalt an Bakterien. Besonders interessierten sie sich für sogenannte Mykobakterien, von denen einige Arten bei empfindlichen Menschen Erkrankungen auslösen können.

Das bedeutet allerdings nicht, dass dein Duschkopf automatisch gefährlich ist. Viele Mikroorganismen sind harmlos, und ein gesunder Körper kommt mit alltäglichen Keimen meist gut zurecht.

Warum gerade das Badezimmer?

Warm, feucht und regelmäßig mit Wasser versorgt: Für manche Bakterien bietet ein Duschkopf günstige Bedingungen. Hinzu kommt, dass Wasser zwischen den Duschgängen im Inneren stehen bleiben kann. So haben Mikroorganismen Zeit, sich an den Oberflächen anzusiedeln.

Beim nächsten Duschen können winzige Wassertröpfchen entstehen, die auch Bestandteile dieser Biofilme enthalten. Besonders für Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder bestimmten Lungenerkrankungen kann das relevant sein.

So reinigst du deinen Duschkopf richtig

Die gute Nachricht: Du musst jetzt nicht panisch dein Badezimmer desinfizieren. Ein wenig mehr Aufmerksamkeit bei der Reinigung reicht im Alltag oft aus. Entferne regelmäßig Kalkablagerungen und reinige die Düsen nach den Angaben des Herstellers. Ist der Duschkopf abnehmbar, kannst du ihn auseinandernehmen und die zugänglichen Teile gründlich säubern. Wichtig ist auch, die Reinigungsmittel anschließend gut abzuspülen. Aggressive Chemikalien oder wild gemischte Hausmittel sind keine gute Idee.

Wie oft du reinigen solltest, hängt unter anderem von der Wasserhärte, der Nutzung und dem Zustand des Duschkopfs ab. Sichtbare Ablagerungen oder verstopfte Düsen sind jedenfalls ein guter Anlass.

Das darfst du alles im Geschirrspüler waschen i ?

Nicht jeder Keim macht krank

Übrigens sind auch Smartphones, Smartwatches und andere häufig berührte Gegenstände nicht keimfrei. Das allein ist noch kein Grund zur Sorge. Entscheidend ist, ob darunter tatsächlich Krankheitserreger sind und ob sie in einer ausreichenden Menge in den Körper gelangen.