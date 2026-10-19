i Influencer Maximilian Ratzenböck begleitet die Umbauarbeiten Foto: Tobias Kram OBI krönt hässliche Küchen Deine Küche nervt? Gewinne eine neue um bis zu 20.000 € Die Lade klemmt, die Front hängt? Zeig OBI deine Problemküche und sichere dir die Chance auf eine neue Küche im Wert von bis zu 20.000 Euro. Von Lea Simecek 19.10.2026, 14:00 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Zum Gemüseschneiden weichst du auf den Esstisch aus und deine Kastltür hängt nur noch aus Gewohnheit? Dann wird’s Zeit, deine Küche herzuzeigen! OBI sucht für die OBI ALLES MACHBAR SHOW Küchen, die dringend eine Veränderung brauchen.

Vom Küchenfrust zur Traumküche

Eine Gewinnerküche bekommt einen Neustart im Wert von bis zu 20.000 Euro. Enthalten sind Küchenmöbel, Elektro-Einbaugeräte, Planung, Lieferung und Montage sowie Abbau und Entsorgung der alten Küche. Küchenprofi Stephan und Host Max begleiten die Verwandlung für die Social-Media-Show von OBI mit der Kamera.

Das Video zur Aktion findest du am 19.10. ab 18 Uhr am OBI-Instagram-Channel

Zeig her deine Kuchl!

Bewirb dich bis 1. November 2026 auf obi-kuechengewinnspiel.at: Küchenfoto hochladen oder Videolink einfügen, dein Küchenproblem beschreiben und das Formular abschicken. Ein Handyfoto reicht. Ein öffentlicher Social-Media-Post ist nicht nötig.

Ein Vorteil wartet schon jetzt

Alle Teilnahmeberechtigten mit gültiger Einreichung erhalten einen Coupon über 30 % Rabatt auf eine frei geplante OBI-Küche ab 4.000 Euro. Gültig bis 30. Juni 2027 in teilnehmenden OBI-Märkten; zur Einlösung sind heyOBI App und Registrierung erforderlich. Nicht mit anderen Aktionen, heyOBI-Vorteilen oder Coupons kombinierbar.

Jetzt deine Küche ins Rennen schicken!

Teilnahme ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Keine Kaufverpflichtung. Die Gewinnerperson wirkt an der Show mit. Es gelten die Teilnahme- und Couponbedingungen auf der Aktionsseite.