i Schnitzt du auch gerne Halloween-Fratzen? iSTock© dinachi Halloween Gute Tipps! So erschreckt dein Grusel-Kürbis länger Ein geschnitzter Kürbis bleibt länger frisch, wenn er richtig vorbereitet und gelagert wird. Hausmittel können zusätzlich helfen. Von Heute Life 19.10.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn du einen Kürbis anschneidest, verliert er schnell an Feuchtigkeit und wird dadurch leichter schlecht. Besonders Wärme, direkte Sonne und Nässe lassen ihn rascher verderben. Bei kühlem Wetter bleibt ein Kürbis ein paar Tage schön – meistens zwischen drei und sieben Tagen. Unter besonders guten Bedingungen kann er sogar bis zu zehn oder 14 Tage halten, bevor er einschrumpft oder zu schimmeln beginnt.

Du verlängerst die Haltbarkeit, wenn du einen frischen, festen und unversehrten Kürbis verwendest, ihn gründlich aushöhlst und danach kühl, trocken sowie schattig lagerst.

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Hier sind die Tipps für bessere Haltbarkeit: Gründlich aushöhlen : Entferne Kerne, Fasern und möglichst viel weiches Fruchtfleisch. Eine Wandstärke von etwa zwei bis drei Zentimetern ist ideal.

: Entferne Kerne, Fasern und möglichst viel weiches Fruchtfleisch. Eine Wandstärke von etwa zwei bis drei Zentimetern ist ideal. Schnittflächen mit Vaseline schützen : Eine hauchdünne Schicht kann verhindern, dass die Ränder zu schnell austrocknen. Allerdings schützt Vaseline nicht zuverlässig vor Schimmel.

: Eine hauchdünne Schicht kann verhindern, dass die Ränder zu schnell austrocknen. Allerdings schützt Vaseline nicht zuverlässig vor Schimmel. Kühl aufstellen : Am wohlsten fühlt sich der geschnitzte Kürbis bei kühlen Temperaturen, idealerweise zwischen fünf und zehn Grad. Direkte Sonne und Heizungswärme vermeiden!

: Am wohlsten fühlt sich der geschnitzte Kürbis bei kühlen Temperaturen, idealerweise zwischen fünf und zehn Grad. Direkte Sonne und Heizungswärme vermeiden! Regen vermeiden : Ein überdachter Platz ist ideal. Stehendes Wasser im Inneren fördert Fäulnis und Schimmelbildung.

: Ein überdachter Platz ist ideal. Stehendes Wasser im Inneren fördert Fäulnis und Schimmelbildung. LED-Lichter statt Kerzen : Echte Kerzen erzeugen Wärme, die den Kürbis schneller austrocknen lässt. Batteriebetriebene LED-Lichter sind außerdem sicherer.

: Echte Kerzen erzeugen Wärme, die den Kürbis schneller austrocknen lässt. Batteriebetriebene LED-Lichter sind außerdem sicherer. Bei Bedarf ein Wasserbad : Ist der Kürbis bereits etwas verschrumpelt, kann ein mehrstündiges Bad in kaltem Wasser helfen, ihn vorübergehend wieder praller aussehen zu lassen. Anschließend gründlich trocknen.

: Ist der Kürbis bereits etwas verschrumpelt, kann ein mehrstündiges Bad in kaltem Wasser helfen, ihn vorübergehend wieder praller aussehen zu lassen. Anschließend gründlich trocknen. Erst kurz vor Halloween schnitzen: Ein unversehrter Kürbis hält oft mehrere Wochen, ein geschnitzter dagegen meist nur drei bis sieben Tage. Bei optimalen Bedingungen kann er auch länger schön bleiben.

Das Kürbisschnitzen ist bei uns ein fixer Bestandteil im Herbst und zu Halloween. Der Brauch kommt ursprünglich aus Irland und Großbritannien, wo früher große Rüben ausgehöhlt und mit Kerzen beleuchtet wurden – bekannt als "Jack O’Lantern".

Im 19. Jahrhundert haben irische Auswanderer diese Tradition nach Nordamerika gebracht. Dort fanden sie den Kürbis, der viel größer war und sich leichter schnitzen ließ. Außerdem war darin mehr Platz für Kerzen. Nach und nach ist der Brauch dann auch wieder zurück nach Europa gekommen und gehört mittlerweile auch bei uns zu einer liebgewonnenen Tradition.