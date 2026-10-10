i Art Garfunkel kehrte 2026 nach einer längeren Pause wieder auf große Tournee zurück. imago/Sven Simon "Sounds of Silence" Alles abgesagt! Fans in Sorge um Art Garfunkel Sänger Art Garfunkel muss mehrere Auftritte seiner Europa-Tournee absagen. Fans sorgen sich um die 84-jährige Musiklegende ("Sounds of Silence"). Von Jochen Dobnik 10.10.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Enttäuschung für die Fans von Art Garfunkel: Der Musiker, der als Hälfte des weltberühmten Folk-Rock-Duos Simon & Garfunkel bekannt wurde, kann sein für den 24. Oktober geplantes Deutschland-Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie nicht spielen.

Auch weitere Termine seiner Europa-Tournee "What a Wonderful World – Celebration Concerts" wurden aus dem Programm genommen.

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Als Grund nennt der Veranstalter eine Erkrankung des Sängers. Bei Garfunkel sei im Zuge eines Arztbesuchs eine Atemwegsinfektion diagnostiziert worden. Sein Arzt habe ihm deshalb geraten, sich auszuruhen und vollständig zu erholen.

Ehefrau bestand auf Arzttermin

"Während der Proben für meine bevorstehenden Konzerte hätte ich beinahe einen bereits vereinbarten Arzttermin verschoben. Zum Glück bestand meine wunderbare Frau Kim darauf, dass ich ihn wahrnehme. Wie sich herausgestellt hat, wurde bei mir eine Atemwegsinfektion diagnostiziert", erklärt Garfunkel in einem persönlichen Statement.

Der Sänger muss seine aktuelle Tournee kurzfristig umplanen. zVg / Oktober Promotion

Die Absage falle ihm schwer. Gerade in dieser Phase seines Lebens empfinde er die herzliche Reaktion des Publikums als großes Geschenk. "Für euch zu singen, war schon immer eine der größten Freuden meines Lebens, und der Gedanke, euch zu enttäuschen, macht mich zutiefst traurig."

Sänger beruhigt seine Fans

Gleichzeitig betont der 84-Jährige, dass sich seine Anhänger keine Sorgen machen sollten. Er befinde sich in guten Händen und sei zuversichtlich, wieder gesund zu werden. "Ich verspreche euch, dass ich auf die Bühne zurückkehren und für euch singen werde, sobald es meine Gesundheit zulässt", schreibt Garfunkel. Er brauche lediglich Zeit, um sich zu erholen und wieder das tun zu können, was er am meisten liebe.

Der Veranstalter bemüht sich nach eigenen Angaben um einen Ersatztermin. Wann dieser stattfinden könnte, steht derzeit noch nicht fest. Bereits gekaufte Karten können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen oder über die verwendete Ticketplattform zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Stimme von Simon & Garfunkel

Art Garfunkel wurde als Teil des Duos Simon & Garfunkel weltberühmt. Gemeinsam mit Paul Simon nahm er Klassiker wie "The Sound of Silence", "Mrs. Robinson" und "Bridge Over Troubled Water" auf. Der achtfache Grammy-Preisträger wurde in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und erhielt den Grammy für sein Lebenswerk.

Auch als Solokünstler feierte Garfunkel Erfolge. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen "Bright Eyes", "All I Know" und seine Version von "I Only Have Eyes for You". Daneben arbeitete er als Schauspieler, Autor und Dichter.

Nach vielen Jahren ohne neue Studio-Veröffentlichungen veröffentlichte er 2024 gemeinsam mit seinem Sohn Art Garfunkel Jr. das Duett-Album "Father and Son" unter dem Projektnamen "Garfunkel & Garfunkel".

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2025 war Garfunkel bei einem Konzert in Tel Aviv vor mehr als 50.000 Menschen aufgetreten. Es war sein erstes großes Bühnen-Comeback seit längerer Zeit. Nun muss er erneut eine Pause einlegen. Wann er wieder auftreten kann, hängt von seiner Genesung ab.