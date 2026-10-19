i Andreas Gabalier IMAGO/Bildagentur Monn So sieht man ihn selten "Tränen in den Augen" – Gabalier zeigt Gefühle So emotional erlebt man Andreas Gabalier selten! Bei den Proben für seine neue Tournee wurde der Volks-Rock'n'Roller von seinen Gefühlen überwältigt. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 16:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise bringt Andreas Gabalier (41) mit Hits wie "Hulapalu" ganze Stadien zum Beben. Doch auf seiner aktuellen Tour schlägt der Steirer ruhigere Töne an. Zum zehnjährigen Jubiläum seines legendären MTV-Unplugged-Auftritts setzt er auf intime Konzerte statt auf große Bühnenshows.

Dabei wird er von elf Streichern aus Tschechien begleitet. Und genau diese Zusammenarbeit ging dem Sänger besonders nahe.

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Musik überwindet Sprachbarrieren

Obwohl die Musiker aus Prag und Budweis seine deutschen Texte nicht verstehen, entwickelte sich laut Gabalier sofort eine besondere Verbindung.

BILDERGALERIE: Andreas Gabalier - sein Leben in Bildern i ?

"Schon bei den Proben hatten wir oft Tränen in den Augen", verriet er gegenüber der deutschen "Bild".

Die gemeinsame Musik habe bei allen Beteiligten starke Gefühle ausgelöst. Für Gabalier ist das offenbar der Beweis, dass es manchmal gar keine Worte braucht, um einander zu verstehen.

Ganz andere Seite des Volks-Rock'n'Rollers

Seine neue Tour startete am 14. Oktober in Berlin. Statt großer Stadien stehen diesmal vor allem Opernhäuser und Konzertsäle auf dem Programm.

Auch österreichische Fans dürfen sich freuen: Am 9. November gastiert Gabalier in Salzburg, am 25. November findet das Tourfinale in Bregenz statt.

Für den Sänger ist die Konzertreihe eine Rückkehr zu seinen musikalischen Wurzeln – und offenbar auch eine besonders emotionale Erfahrung.