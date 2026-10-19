i Helene Fischer beim Schlagerboom. APA-Images / Action Press / Titgemeyer,Michael Ankündigung im ORF Helene Fischer will jetzt plötzlich provozieren Schlager-Queen Helene Fischer kündigt ein neues Album an – und verspricht darauf auch ungewohnt provokative Töne. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 14:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Helene Fischer (42) hat offenbar noch einige Überraschungen auf Lager! Beim großen "Schlagerbooom" von Florian Silbereisen ließ die Sängerin am Samstagabend die Bombe platzen. Am 4. Dezember erscheint ihr neues Album "WIR". Und das könnte musikalisch durchaus für Gesprächsstoff sorgen.

Denn die Schlagersängerin will sich auf ihrer neuen Platte nicht nur von ihrer gewohnt gefühlvollen Seite zeigen. Auch mit der einen oder anderen Provokation dürfen ihre Fans offenbar rechnen.

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Helene Fischer will provozieren

"Es wird aber auch emotional, es wird menschlich, es wird auch vielleicht ein bisschen provokativ", verriet Fischer im Gespräch mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen.

Was genau sie damit meint, ließ die Sängerin allerdings offen. Fest steht: Auf klassische Partystimmung müssen ihre Anhänger nicht verzichten. Auch dafür soll das neue Album genügend Material liefern.

Für Fischer bedeutet "WIR" die Rückkehr zu einem regulären Schlager-Pop-Studioalbum. Ihr letztes Werk dieser Art, "Rausch", erschien bereits 2021. Dazwischen widmete sie sich unter anderem der Kindermusik.

Neue Single ist bereits da

Einen ersten Vorgeschmack auf die neue Platte gibt es bereits. Am Freitag (16. Oktober) veröffentlichte Fischer ihre Single "Warum", die sie beim "Schlagerbooom" erstmals im Fernsehen präsentierte.

Darin besingt die 42-Jährige die Magie der Liebe und das Gefühl, wenn ein besonderer Mensch plötzlich alles verändert. Mit "Heute Nacht" und "An meiner Seite" sind bereits zwei weitere Songs des kommenden Albums erschienen.

Der Albumtitel selbst ist übrigens eine Liebeserklärung an ihre Anhänger. Auf Instagram erklärte Fischer, dass "WIR" für Nähe, Wärme und das Gefühl der Zusammengehörigkeit stehe.

Ob sich hinter den angekündigten provokativen Tönen tatsächlich ein musikalischer Richtungswechsel verbirgt, wird sich spätestens am 4. Dezember zeigen.