Wechselt Roland Kaiser jetzt komplett in die Politik?

Roland Kaiser auf dem Weg in die Politik? Beim "Schlagerbooom" im ORF brachte Florian Silbereisen seinen Schlagerkollegen als möglichen Kandidaten für das Amt des deutschen Bundespräsidenten ins Spiel.
Kaiser ist seit 2002 Mitglied der SPD und meldet sich regelmäßig zu politischen Themen zu Wort. Mit seiner Popularität und seinem souveränen Auftreten könnte er durchaus Menschen für sich gewinnen. Auch optisch wäre der Sänger mit seinen eleganten Anzügen für einen Auftritt auf dem politischen Parkett bestens gerüstet – die hat er ohnehin seit Jahren schon als seine Arbeitskleidung gewählt.
Silbereisen nutzte die große Schlagerbühne, um seine Idee vor dem Publikum auszubreiten. "Der Schlager verbindet sogar Politiker und Politikerinnen mit ganz unterschiedlichen Überzeugungen und ganz unterschiedlichen Parteibüchern", erklärte er und zeigte Videos von Ministern, die gemeinsam "Griechischer Wein" von Udo Jürgens sangen.
Daraus leitete der Moderator seine Idee ab: "Wenn der Schlager wirklich so sehr versöhnen kann und so sehr verbindet, dann hätte ich eigentlich den perfekten Kandidaten für die Wahl des nächsten Bundespräsidenten."
Über Kaiser sagte er außerdem: "Er ist schon immer politisch engagiert und er hat keine Angst, seine Meinung zu sagen." Ob hinter dem Vorschlag mehr steckt als ein humorvoller TV-Moment, bleibt offen. Silbereisen ließ jedenfalls keinen Zweifel an seiner persönlichen Unterstützung: "Meine Stimme, die hätte er."