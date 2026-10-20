i Hausschuhe sind für viele der Inbegriff von Gemütlichkeit. Pexels/https://kaboompics.com/ (Symbolbild) Schluss mit Schlapfen Darum solltest du daheim keine Hausschuhe tragen Was gibt es Schöneres, als nach einem langen Tag in Hausschuhe zu schlüpfen? Tatsächlich könnte deinen Füßen etwas anderes noch besser gefallen. Von Heute Life 20.10.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du kommst nach einem langen Tag nach Hause, streifst deine Schuhe ab und schlüpfst direkt in die kuscheligen Hausschuhe. Jetzt, wenn es draußen kalt wird und der Boden unangenehm kühl ist, fühlt sich das herrlich an. Doch ausgerechnet diese gemütliche Gewohnheit könnte deinen Füßen etwas vorenthalten, das sie dringend brauchen: Bewegungsfreiheit.

Denn wer seinen Füßen auch daheim keine Pause von Schuhen gönnt, verzichtet auf ein einfaches Training, das ganz nebenbei stattfinden kann.

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Füße wollen Freiheit

Den ganzen Tag stecken unsere Füße in Sneakers, Stiefeln oder anderen festen Schuhen. Abends geht es oft direkt in das nächste Paar. Das Problem: Besonders enge oder schlecht sitzende Hausschuhe können die Zehen einengen und die natürliche Bewegung des Fußes einschränken. Dabei besteht unser Fuß aus zahlreichen Muskeln, Sehnen und Gelenken, die regelmäßig gefordert werden wollen.

Bequeme Hausschuhe sind deshalb nicht grundsätzlich schädlich: Wer jedoch ständig feste, stark stützende Schuhe trägt, lässt seinen Füßen weniger Gelegenheit, selbst aktiv zu werden.

Barfußgehen ist ein kleines Workout

Erinnerst du dich daran, wie gut es sich anfühlt, im Sommer barfuß über eine Wiese zu laufen? Dieses Gefühl kannst du dir auch in die eigenen vier Wände holen. Ohne Schuhe müssen die kleinen Muskeln im Fuß bei jedem Schritt mitarbeiten. Die Zehen können sich freier bewegen, und die Fußsohle nimmt den Untergrund unmittelbarer wahr.

Regelmäßiges Barfußgehen kann so helfen, die Fußmuskulatur zu trainieren und das Gleichgewicht zu verbessern. Wunder darfst du allerdings nicht erwarten: Bestehende Fehlstellungen oder Beschwerden verschwinden dadurch nicht automatisch.

Und was ist mit kalten Füßen?

Gerade im Herbst und Winter klingt Barfußgehen wenig verlockend. Schließlich möchte niemand mit eiskalten Zehen auf dem Sofa sitzen. Die gute Nachricht: Du musst nicht frieren, um deinen Füßen etwas Gutes zu tun. Rutschfeste Socken können auf kalten Böden eine angenehme Alternative sein.

Auch Bewegung hilft: Stell dich beim Zähneputzen ein paar Mal auf die Zehenspitzen, spreize deine Zehen oder kreise zwischendurch mit den Füßen. Das aktiviert die Muskulatur und kann die Durchblutung kurzfristig anregen.

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Eine sanfte Massage mit einem Igelball fühlt sich ebenfalls angenehm an. Wechselduschen können die Gefäße vorübergehend auf Temperaturreize reagieren lassen. Dass sie kalte Füße dauerhaft verhindern, ist allerdings nicht belegt.

Für manche sind Hausschuhe sogar wichtig

So gesund sich Barfußgehen für viele Menschen anfühlen kann, ist es nicht für jeden die beste Wahl: Wer etwa an Diabetes mit vermindertem Gefühl in den Füßen oder an einer Polyneuropathie leidet, sollte seine Füße vor unbemerkten Verletzungen schützen. Auch bei bestimmten Fußbeschwerden können gut sitzende, stützende Hausschuhe oder orthopädische Einlagen sinnvoll sein.