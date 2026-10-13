i Wien, Karlsplatz: Montagnachmittag ist hier der unangenehme Geruch vielen Passanten aufgefallen. iStock "Heute" hat die Details! Beschwerden nehmen zu – darum stinkt es jetzt in Wien Übler Kanalgestank sorgt in Wien für Ärger. Immer mehr Menschen beschweren sich. Jetzt erklärt Wien Kanal, was hinter dem unangenehmen Mief steckt. Von Michael Pollak 13.10.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten in Wien stinkt es plötzlich wie auf einer öffentlichen Toilette. Am Karlsplatz rümpfen Passanten angewidert die Nase, in anderen Bezirken zieht der üble Kanalgeruch sogar bis in die Wohnungen. Immer mehr Wiener haben die Nase voll. Jetzt bestätigt Wien Kanal gegenüber "Heute": "Die Anzahl der Meldungen zu diesem Thema hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen."

Auch am Montagnachmittag war der Gestank am Karlsplatz wieder deutlich wahrnehmbar. Das Problem beschränkt sich längst nicht nur auf die Innenstadt. Auf der Internetplattform Reddit berichteten zuletzt Bewohner der Leopoldstadt und des Alsergrunds von besonders penetrantem Kanalgeruch.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hitze und Trockenheit lassen Wien stinken

Einer der Hauptgründe für den üblen Geruch liegt laut Wien Kanal beim Wetter. Wien erlebte den heißesten Sommer seit Beginn der Messungen vor 260 Jahren. Dazu kam deutlich weniger Regen als üblich. "Lange Hitze- und Trockenperioden können Geruchsprobleme in der Kanalisation begünstigen", erklärt Wien Kanal gegenüber "Heute". Die Trockenheit setzt sich allerdings auch im Herbst fort – die Stink-Wahrscheinlichkeit bleibt also hoch.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Normalerweise sorgt Regen dafür, dass die Kanalisation regelmäßig durchgespült wird. Bleiben größere Niederschläge aus, können sich Schmutzstoffe und Ablagerungen leichter ansammeln.

So entsteht der Gestank

Doch was verursacht eigentlich den üblen Geruch? "Für den typischen Kanalgeruch ist vor allem Schwefelwasserstoff verantwortlich", erklärt Wien Kanal. Das Gas entsteht beim Abbau organischer Stoffe durch Bakterien. "Unter sauerstoffarmen Bedingungen nutzen diese Bakterien Schwefelverbindungen für ihren Stoffwechsel und scheiden Schwefelwasserstoff aus. Den riecht man dann."

Hohe Temperaturen und ungünstige Wetterbedingungen können zusätzlich dazu beitragen, dass der Gestank aus den Kanälen bis auf die Straßen dringt.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Wassersparen verstärkt Gestank

Auch ein gut gemeinter Trend kann das Problem verschärfen: "Wassersparende Armaturen und reduzierte WC-Spülungen führen dazu, dass das Abwasser weniger stark verdünnt wird", erklärt Wien Kanal. Dadurch steigt der Anteil an Schmutzstoffen – der Gestank wird verstärkt.

Dazu kommt ein weiteres Problem: die Belüftung. Rund 50.000 Kanalgitter sorgen in Wien normalerweise für den Luftaustausch im unterirdischen Netz. Doch bei wenig Wind oder ungünstigen Temperaturverhältnissen funktioniert diese Durchlüftung schlechter.

Wien Kanal schickt jetzt Spülfahrzeuge los

"Die wirksamste Maßnahme ist daher weiterhin das Spülen der betroffenen Kanalabschnitte", heißt es von Wien Kanal. Bei Bedarf rücken Hochdruckspülfahrzeuge aus. Sie lösen Ablagerungen und transportieren den Schmutz mit größeren Wassermengen weiter.

Bei einem Kanalnetz von rund 2.500 Kilometern ist das allerdings keine kleine Aufgabe. Die zunehmenden Beschwerden stellen Wien Kanal vor zusätzliche Herausforderungen.