i Moderne Glasdusche im Badezimmer pixabay.com Genialer Haushaltstrick Klarspüler-Trick hält die Dusche kalkfrei Kalkflecken in der Duschkabine sind lästig. Mit einem simplen Küchenmittel sparst du dir teure Reiniger und viel Putzarbeit. Von Technik Heute 18.10.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kalkflecken und Wasserränder machen jede Glasdusche schnell unansehnlich. Wer nicht ständig schrubben will, greift oft zu aggressiven Reinigungsmitteln. Dabei gibt es eine viel einfachere Lösung, die in den meisten Haushalten bereits vorhanden ist: Klarspüler aus der Geschirrspülmaschine.

Der Trick funktioniert so: Fülle eine Sprühflasche mit Wasser und gib einige Tropfen Klarspüler dazu. Wer mag, kann noch einen Schluck Weichspüler hinzufügen - das sorgt für einen angenehmen Duft. Sprühe die Mischung nach dem Duschen auf die Wände und wische sie kurz ab.

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Laut chip.de perlen danach Wasser- und Seifenreste einfach ab. Der Grund: Im Klarspüler sind Tenside und Zitronensäure enthalten. Diese lösen nicht nur Kalkablagerungen, sondern bilden auch eine wasserabweisende Schicht auf Glas und Kunststoff.

Regelmäßig anwenden bringt den besten Effekt

Wer den Trick etwa einmal pro Woche anwendet, beugt neuen Kalkablagerungen wirksam vor. Das spart nicht nur Zeit beim Putzen, sondern auch Geld für teure Spezialreiniger. Außerdem ist diese Methode deutlich umweltfreundlicher als chemische Kalklöser.

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Übrigens: Der Klarspüler-Trick funktioniert nicht nur in der Duschkabine. Auch Fenster und Spiegel lassen sich damit streifenfrei reinigen und bleiben länger sauber.