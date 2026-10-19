i Testkäufe bei AliExpress, Shein und Temu: 36 Prozent der Schuhe verstoße gegen EU-Chemikaliengesetze. APA-Images / mauritius images / Christian Ohde Gefährliche Chemikalien Alarm um Billig-Schuhe von Temu, Shein, AliExpress Eine Untersuchung von Schuhen der Online-Plattformen zeigt erschreckende Ergebnisse: Mehr als ein Drittel verstößt gegen geltende EU-Vorschriften. Von Team Wirtschaft 19.10.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Billige Schuhe aus dem Internet können ein Gesundheitsrisiko darstellen. Das zeigt eine Untersuchung des Europäischen Schuhindustrieverbandes (CEC). Zwischen Februar und Mai 2026 wurden Schuhe bei den Online-Plattformen Temu, Shein und AliExpress bestellt und anschließend in akkreditierten Labors untersucht.

Das Ergebnis: Bei zahlreichen Produkten wurden Verstöße gegen geltende Sicherheits- und Chemikalienvorschriften festgestellt.

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Jeder dritte getestete Schuh fiel durch

Insgesamt wurden 76 Paar Schuhe auf die Einhaltung gesetzlicher Chemikalienvorschriften überprüft. 27 Paar, also rund 36 Prozent, erfüllten mindestens eine der geltenden Anforderungen nicht.

Untersucht wurden unter anderem Phthalate (Weichmacher), Formaldehyd, Schwermetalle, sechswertiges Chrom, Nickel sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Am häufigsten stellten die Labors Verstöße im Zusammenhang mit Phthalaten fest.

Bestimmte Vertreter dieser Stoffgruppen können gesundheitsschädlich sein. Deshalb gelten für ihren Einsatz in Verbraucherprodukten strenge gesetzliche Beschränkungen.

Acht von zehn Sicherheitsschuhen mangelhaft

Besonders bedenklich fielen die Ergebnisse bei Schuhen aus, die ausdrücklich als Sicherheits- oder Schutzschuhe verkauft wurden. Acht von zehn getesteten Modellen erfüllten die vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen nicht.

Die Mängel betrafen unter anderem die Rutschfestigkeit sowie den Schutz vor spitzen Gegenständen, Stößen und Druckbelastungen. Auch bei der Verbindung zwischen Obermaterial und Schuhsohle stellten die Prüfer Schwachstellen fest.

Darüber hinaus fehlte bei mehreren Produkten die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung oder die notwendige Dokumentation. Teilweise wurden auch möglicherweise irreführende Angaben zur Schutzwirkung entdeckt.

Gerade bei Sicherheitsschuhen können solche Mängel schwerwiegende Folgen haben, wenn sich Käufer auf die versprochene Schutzwirkung verlassen.

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Forderung nach strengeren Kontrollen

Der Europäische Schuhindustrieverband fordert angesichts der Ergebnisse strengere Kontrollen von Waren, die über internationale Online-Plattformen nach Europa gelangen. Nach Ansicht des Verbandes müssen für Produkte aus dem Online-Handel dieselben Sicherheitsanforderungen gelten wie für Waren, die über herkömmliche Geschäfte verkauft werden.