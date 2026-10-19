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Elon Musk will Millionen Kindern in den USA SpaceX-Aktien schenken.
Elon Musk will Millionen Kindern in den USA SpaceX-Aktien schenken.
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Space-X im Aufwind

Jedes Kind soll eine Aktie von Elon Musk bekommen

Elon Musk will Millionen Kindern in den USA SpaceX-Aktien schenken. Das Milliarden-Geschenk kündigte der Tech-Milliardär auf X an.
Von Newsdesk Heute
19.10.2026, 16:37
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Millionen Kinder in den USA könnten schon bald zu Aktionären werden. Tech-Milliardär Elon Musk (55) hat angekündigt, im kommenden Jahr jedem Minderjährigen eine Aktie seines Raumfahrtkonzerns SpaceX schenken zu wollen. Das Versprechen veröffentlichte er auf seiner Plattform X.

"Nächstes Jahr werde ich jedem Kind in Amerika eine meiner SpaceX-Aktien geben", schrieb Musk. Damit soll es aber nicht getan sein: "Das wird die erste von vielen sein."

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Milliarden für Millionen Kinder

Rund 72 Millionen Menschen unter 18 Jahren leben in den USA. Bei einem Kurs von 131,60 Euro pro Aktie, wie er am Freitag angegeben wurde, hätte Musks Vorhaben einen Wert von etwa 9,5 Milliarden Euro. Wie hoch die Summe im kommenden Jahr tatsächlich ausfallen würde, hängt von der weiteren Kursentwicklung ab.

Auslöser für die Ankündigung dürfte eine Aktion des KI-Konzerns Anthropic gewesen sein. Das Unternehmen will zunächst fünf Prozent seiner Aktien in einen gemeinnützigen Fonds einbringen. Musk sprach sich hingegen dafür aus, die Anteile direkt an die Bevölkerung weiterzugeben.

Anthropic entwickelt den Chatbot Claude und konkurriert damit mit Musks KI-Unternehmen xAI, das hinter Grok steckt und seit Februar zu SpaceX gehört.

Umsetzung noch völlig offen

Finanziell wäre die Aktion für Musk überschaubar. Sein Vermögen wird von Forbes auf rund 810 Milliarden Euro geschätzt. Die versprochenen Aktien würden damit etwa 1,2 Prozent seines Reichtums ausmachen.

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Wie Musk die Millionen Aktien verteilen will und welche Kinder dafür infrage kommen, ist allerdings noch nicht bekannt. Konkrete Einzelheiten zu seinem Vorhaben stehen weiterhin aus.

red, 19.10.2026, 16:37
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