i Ben & Jerry’s bringt jetzt zwei Lieblingssorten der Österreicher auch als Eis am Stiel in den Handel. Ben & Jerry’s Eis-Lieblinge neu verpackt Ben & Jerry's: Dieses Kult-Eis gibt's nun auch am Stiel Ben & Jerry's bringt zwei seiner beliebtesten Eissorten jetzt auch am Stiel auf den Markt. Die Neuheiten sind ab sofort erhältlich. Von Team Wirtschaft 19.10.2026, 14:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ben & Jerry's ist vor allem für seine Eisbecher bekannt. Jetzt gibt es zwei Lieblinge der Österreicher zusätzlich in einer neuen Variante: Cookie Dough und Chocolate Fudge Brownie kommen als Eis am Stiel in den Handel.

Diese zwei Sorten gibt es jetzt am Stiel

Cookie Dough besteht aus Vanilleeis mit Schokoladenstückchen und Chocolate-Chip-Keksteig. Die zweite Variante, Chocolate Fudge Brownie, kombiniert dunkles Schokoladeneis mit Schokogebäck-Stücken.

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Das kosten die neuen Eis-Sorten

Verkauft werden die beiden Neuheiten im Viererpack. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 6,99 Euro für vier Stück.