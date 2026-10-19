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Ben & Jerry’s bringt jetzt zwei Lieblingssorten der Österreicher auch als Eis am Stiel in den Handel.
Ben & Jerry’s bringt jetzt zwei Lieblingssorten der Österreicher auch als Eis am Stiel in den Handel.
Ben & Jerry’s
Eis-Lieblinge neu verpackt

Ben & Jerry's: Dieses Kult-Eis gibt's nun auch am Stiel

Ben & Jerry's bringt zwei seiner beliebtesten Eissorten jetzt auch am Stiel auf den Markt. Die Neuheiten sind ab sofort erhältlich.
Von Team Wirtschaft
19.10.2026, 14:22
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Ben & Jerry's ist vor allem für seine Eisbecher bekannt. Jetzt gibt es zwei Lieblinge der Österreicher zusätzlich in einer neuen Variante: Cookie Dough und Chocolate Fudge Brownie kommen als Eis am Stiel in den Handel.

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Diese zwei Sorten gibt es jetzt am Stiel

Cookie Dough besteht aus Vanilleeis mit Schokoladenstückchen und Chocolate-Chip-Keksteig. Die zweite Variante, Chocolate Fudge Brownie, kombiniert dunkles Schokoladeneis mit Schokogebäck-Stücken.

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Das kosten die neuen Eis-Sorten

Verkauft werden die beiden Neuheiten im Viererpack. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 6,99 Euro für vier Stück.

tmw, 19.10.2026, 14:22
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