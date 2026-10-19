Ben & Jerry's: Dieses Kult-Eis gibt's nun auch am Stiel

Ben & Jerry's ist vor allem für seine Eisbecher bekannt. Jetzt gibt es zwei Lieblinge der Österreicher zusätzlich in einer neuen Variante: Cookie Dough und Chocolate Fudge Brownie kommen als Eis am Stiel in den Handel.
Cookie Dough besteht aus Vanilleeis mit Schokoladenstückchen und Chocolate-Chip-Keksteig. Die zweite Variante, Chocolate Fudge Brownie, kombiniert dunkles Schokoladeneis mit Schokogebäck-Stücken.
Verkauft werden die beiden Neuheiten im Viererpack. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 6,99 Euro für vier Stück.