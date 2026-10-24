i Riesiger Jubel bei Rapid nach dem klaren Erfolg gegen Lustenau. GEPA pictures Lustenau chancenlos Rapid schießt sich mit 5:1 für die Derby-Woche warm Rapid hat sich für die Derby-Woche so richtig warm geschossen. In der zehnten Bundesliga-Runde fertigten die Hütteldorfer Austria Lustenau mit 5:1 ab. Von Sport Heute 24.10.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ercan Kara (6.) und Nenad Cvetkovic (8.) eröffneten den Rapid-Torreigen mit einem schnellen Doppelschlag, ehe der starke Yusuf Demir gleich zweimal anschrieb: Er legte in der 41. Minute das zwischenzeitliche 3:0 per Elfmeter nach und stellte in der 67. Minute auf 4:1. Marco Tilio sorgte in der 85. Minute dann für den 5:1-Endstand. Haris Ismailcebioglu war zwischenzeitlich der Lustenauer Ehrentreffer gelungen (60.).

Damit behalten die Hütteldorfer überlegen die Tabellenführung, holten neun Siege aus zehn Partien und haben bei einem Spiel mehr sechs Zähler Vorsprung auf Red Bull Salzburg. Austria Lustenau ist weiterhin Liga-Zehnter mit acht Punkten auf dem Konto.

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Die Rapid-Brust ist also auch besonders breit, bevor es in die Derby-Woche mit gleich zwei Stadt-Duellen geht: Am Dienstag wartet im ÖFB-Cup-Achtelfinale das Gastspiel bei Zweitligist First Vienna auf der Hohen Warte (18 Uhr), am Sonntag (1. November) folgt dann das große Wiener Derby gegen Krisen-Klub Austria Wien (17 Uhr).

Fünf Tore gegen Lustenau

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup vertraute auf seine Stammformation, änderte die erste Elf an keiner einzigen Position. Und das sollte sich schnell bezahlt machen, denn Grün-Weiß legte los wie die Feuerwehr. Schon in der sechsten Minute stellte Kara auf 1:0, musste nach einem Querpass von Petter Nosa Dahl nur den Fuß hinhalten. Und Cvetkovic erhöhte in der achten Minute auf 2:0, verwertete ein Zuspiel von Tonni Adamsen. Doch es hätte noch schlimmer kommen können für die Vorarlberger. Denn Dahl (4.) und der starke Demir (10.) verpassten, der vermeintliche dritte Treffer durch Kara zählte nach einer Abseitsstellung nicht (18.). Demir legte dann vom Elfmeterpunkt das 3:0 nach, verwertete eiskalt ins rechte Eck (41.). Zuvor foulte Danilo Soares Kara im Strafraum.

Und Austria Lustenau? Die Vorarlberger kamen in Durchgang eins nur zu einer echten Chance, die vergab aber Antonio Verinac nach einem haarsträubenden Ballverlust von Serge-Philippe Raux-Yao (43.). Nach einer Stunde gelang Ismailcegioglu aus einem Konter dann der Lustenauer Ehrentreffer zum 1:3, er rollte den Ball seelenruhig an Niklas Hedl im grün-weißen Tor vorbei. Unmittelbar davor hatte Dahl auf der Gegenseite Keeper Domenik Schierl angeschossen, der Nachschuss von Jannes Horn landete dann an der Latte (59.).

Ein Aufbäumen der Vorarlberger gab es aber kaum. Denn der nur 1,71 Meter große Demir nickte in der 67. Minute nach einer Horn-Flanke zum 4:1 ein, Tilio stellte auf 5:1 (85.). Davor hatte Kara per Kopf noch die Latte getroffen (73.).