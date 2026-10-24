i Borussia Dortmund feiert den Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Reuters 1:0-Heimerfolg Späte Erlösung für Dortmund gegen Hütter-Elf Borussia Dortmund hat wieder voll angeschrieben. Der BVB gewann in der deutschen Bundesliga das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt spät mit 1:0. Von Sport Heute 24.10.2026, 20:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Niederlage für ÖFB-Trainer Adi Hütter! Seine Eintracht Frankfurt muss sich am siebenten Spieltag der deutschen Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 0:1 geschlagen geben. Ein später Joker-Treffer von Maxi Beier (80.) beschert dem BVB den Sieg und vorerst die Tabellenführung.

Dabei entwickelt sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Dortmund-Stürmer Serhou Guirassy scheitert gleich zweimal an Frankfurt-Tormann Noah Atubolu (14., 16.). Auf der Gegenseite vergibt Younes Ebnoutalib die beste Möglichkeit der Gäste, als er an BVB-Keeper Gregor Kobel scheitert (33.).

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Nach der Pause erhöht Dortmund den Druck. Guirassy hat die Führung bereits auf dem Kopf, trifft nach einer Ecke von Joey Veerman aber nur die Latte (52.). Hütters Frankfurter halten lange dagegen und verteidigen das Remis.

Späte Entscheidung

Doch in der 80. Minute schlägt der BVB zu! Jobe Bellingham bedient den eingewechselten Beier, der von der Strafraumkante präzise ins lange Eck trifft. Hütter reagiert mit offensiven Wechseln, der Ausgleich gelingt seiner Mannschaft aber nicht mehr.

Auch zwei ÖFB-Teamspieler stehen bei Dortmund im Mittelpunkt: Marcel Sabitzer beginnt in der Startelf und wird in der 68. Minute durch Carney Chukwuemeka ersetzt.

Mit dem ersten Sieg nach zwei Liga-Remis übernimmt Dortmund mit 17 Punkten vorerst die Tabellenspitze. Bayern München kann am Sonntag allerdings wieder vorbeiziehen. Für Hütter und Frankfurt bleibt die Lage dagegen angespannt: Die Eintracht liegt mit acht Punkten nur auf Rang 13.