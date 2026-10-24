i Wolfsberg und Hartberg im direkten Bundesliga-Duell. GEPA pictures 0:1 in Hartberg Auch Schmid kann WAC-Pleitenserie nicht stoppen Auch unter Manfred Schmid geht die Talfahrt der Wolfsberger schonungslos weiter. Das Bundesliga-Schlusslicht verlor in Hartberg spät mit 0:1. Von Sport Heute 24.10.2026, 18:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach fünf Bundesliga-Pleiten in Folge hatte Trainer Thomas Silberberger gehen müssen, Schmid übernahm, konnte die sportliche Krise in seiner zweiten Amtszeit im Lavanttal aber nicht beenden. Es setzte mit dem 0:1 die sechste Bundesliga-Niederlage am Stück. Schmid war letzte Saison noch Hartberg-Trainer gewesen.

Konstantin Schopp, Sohn von Hartberg-Coach Markus Schopp, erzielte den verdienten Siegtreffer in der 85. Minute. Damit schoben sich die Oststeirer auch auf den fünften Tabellenplatz vor, zogen an den punktgleichen Riedern vorbei. Der WAC bleibt zwei Zähler hinter der Wiener Austria Letzter.

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Keinen Sieger gab es im Parallelspiel zwischen der WSG Tirol und dem GAK auf dem Innsbrucker Tivoli – 1:1. Die Elfmeter-Führung der Grazer durch Alexander Hofleitner (9.) egalisierte Nikolai Baden Frederiksen in der 63. Minute. Damit rutschen die Wattener auf Platz sieben ab, bleiben zwei Punkte vor den Grazern auf Rang acht.

WAC-Serie geht weiter

Im ersten Spiel stabilisierte Schmid die Wolfsberger merklich. Der Ex-WAC-Trainer hatte erst am Donnerstag das Ruder bei den Lavanttalern übernommen, deswegen auch wenig Vorbereitungszeit gehabt. Schmid stellte eine Fünferkette auf und veränderte seine Startformation an vier Positionen. Raffael Behounek, Simon Piesinger, Sankara Karamoko und Donis Avdijaj kamen in die erste Elf. Danach ging es der WAC abwartend an, machte die Räume dicht. Damit hatten auch die Hartberger so ihre Mühe. Mehr als ein Freistoß von Angelo Gattermayer ins Außennetz (14.) schaute zunächst nicht heraus. Die Kärntner vergaben eine Doppelchance durch Giacomo Vrioni und Aaron Sky Schwarz (41.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hartberger die Schlagzahl. Gattermayer schoss knapp drüber (49.), seinen Stanglpass kurz danach brachte Marco Hoffmann nicht im Tor unter (50.). Kurz danach rettete Fabian Wohlmuth in höchster Not, kratzte eine Hereingabe von Magnus Dalpiaz, die Lior Gliklich ausgelassen hatte, von der Linie (58.).

In der Schlussphase machten sich die Offensivbemühungen der vor allem im zweiten Durchgang starken Hartberger bezahlt, Trainersohn Schopp verwertete eine Flanke von Tobias Kainz zum 1:0 (85.). Hoffmann verpasste danach die Entscheidung (88.) und Avdijaj auf der Gegenseite den Ausgleich (90+2.).