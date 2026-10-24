i ÖFB-Star Christoph Baumgartner trifft für RB Leipzig. Reuters Grüll-Assist für Bremen Baumgartner gelingt bei Leipzig-Sieg Traum-Comeback Traum-Comeback für Christoph Baumgartner im ersten Bundesliga-Spiel nach seiner langen Verletzung. Er sorgte beim 4:0 von RB Leipzig für großen Jubel. Von Sport Heute 24.10.2026, 17:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

RB Leipzig hat die Erlösung geschafft, nach den jüngsten deutlichen Pleiten gegen Bayern München (1:6) und Real Madrid (1:4) ein Ausrufezeichen gesetzt, den Überraschungs-Aufsteiger Elversberg zu Hause mit 4:0 geschlagen.

Dabei gelang auch ÖFB-Star Baumgartner das Traum-Comeback in der deutschen Bundesliga. In seinem erst zweiten Spiel nach überstandener Oberschenkelverletzung, dem ersten in der deutschen Bundesliga, sorgte der Offensivmann in der 84. Minute für das 3:0. Baumgartner und Nicolas Seiwald waren erst in der 72. Minute eingewechselt worden. Tidian Gomis (48.) und Romulo (66.) hatten zuvor bereits für klare Verhältnisse gesorgt, Romulo das 4:0 nachgelegt (90+4.).

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RB Leipzig übernahm vorerst den fünften Tabellenplatz, während Eversberg auf Rang acht abrutschte.

Füllkrug mit Elfer-Doppelpack, Grüll mit Assist

Niclas Füllkrug schnürt beim 3:2-Erfolg von Werder Bremen in Mainz den Elfmeter-Doppelpack. Füllkrug schoss seine Werderaner in Mainz vom Punkt gleich mit 2:0 in Front (7., 25.). ÖFB-Legionär Stefan Posch hatte den ersten Strafstoß der Bremer verursacht (6.), Füllkrugs Teamkollege Marco Grüll den zweiten Penalty herausgeholt (23.). Ludovit Reis legte nach Grüll-Assist den dritten Treffer nach (61.). Tore von Anthony Caci (33.) und Jae-Sung Lee (63.) waren zu wenig für die Mainzer.

Bei denen Posch und Phillipp Mwene genauso in der Startelf standen wie Grüll und Marco Friedl aufseiten der Bremer. Werder liegt vorerst auf Platz sechs und zog an Mainz (7.) vorbei.

Augsburg gegen Union endet 1:1

Augsburg und Union Berlin trennten sich derweil mit einem 1:1-Remis. Die Führung der Gastgeber durch Han-Noah Masengo (71.) egalisierte Janik Haberer drei Minuten später. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Teams bereits dezimiert. Nachdem Unions Felix Uduokhai in der 19. Minute und Augsburgs Juma Bah in Minute 63 Rot sahen. ÖFB-Ass Michael Gregoritsch spielte bei den Gastgebern durch, bei den "Eisernen" kam Leopold Querfeld in der 25. Minute aufs Feld. Augsburg belegt Rang neun, Union bleibt 17.

Keine Tore gab es im Duell zwischen dem 1. FC Köln und Aufsteiger Schalke 04 mit Trainer Miron Muslic an der Seitenlinie. Junior Adamu spielte bei den "Knappen" durch, die auf Rang 16 abrutschten, Köln kletterte auf Platz elf.