i Vincent Kompany und Konrad Laimer. IMAGO/Sven Simon Nach Zusammenbruch Bayern-Stars machen sich schon länger sorgen um Kompany Der Zusammenbruch von Bayern-Coach Vincent Kompany sorgt weiterhin für Aufsehen. Die Stars der Münchner sorgten sich schon seit längerem über Kompany. Von Sport Heute 24.10.2026, 09:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorgen beim FC Bayern München! Trainer Vincent Kompany ist nach einem Zusammenbruch auf dem Trainingsgelände ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Belgier fällt für das Bundesliga-Spiel gegen Freiburg aus.

Wie die "Bild" berichtet, brach der 40-Jährige am Freitagnachmittag während des Trainings der U23 plötzlich zusammen. Direkt neben ihm befand sich Bayern-II-Coach Dante. Der Rettungsdienst wurde alarmiert und brachte Kompany umgehend in eine Münchner Klinik.

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Beim Auswärtsspiel gegen Freiburg wird deshalb Assistenztrainer Aaron Danks an der Seitenlinie stehen. Dieser erklärte auf der Pressekonferenz, dass es alles andere als einfach sei, den ehrgeizigen Belgier zu einer Pause zu bewegen.

"Es ist wirklich nicht einfach, Vincent dazu zu bringen, sich auszuruhen. Das ist eine Herausforderung – ihr kennt ihn als Person! Er ist eine echte Führungspersönlichkeit und arbeitet hart. Aber er hat einen Virus, und es ist wichtig, dass er sich ausruht", erklärte Danks.

Schon seit Wochen soll es innerhalb des Vereins Sorgen um den Gesundheitszustand des Bayern-Trainers gegeben haben. Laut "Bild" berichteten Spieler und Mitarbeiter von chronischem Schlafmangel, unregelmäßigen Mahlzeiten, wenig Bewegung und übermäßigem Kaffeekonsum.

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In der vergangenen Woche hatte sich Kompany zudem eine Virusinfektion eingefangen. Trotzdem gönnte sich der ehemalige Manchester-City-Verteidiger kaum Ruhe. Nach dem Bundesliga-Spiel gegen Augsburg reiste er nach Norwegen, anschließend bereitete er seine Mannschaft auf das Duell mit Leipzig vor.

Die gesundheitlichen Probleme machten sich schließlich auch körperlich bemerkbar. Aufgrund von Hüftbeschwerden konnte Kompany zeitweise kaum stehen oder Treppen steigen. Nach einer Partie musste er sich sogar im Trainerbüro hinlegen.

Dennoch arbeitete der Belgier weiter. Neben der täglichen Trainingsarbeit beschäftigt sich Kompany intensiv mit der Kaderplanung, möglichen Transfers und der Entwicklung des Trainingsgeländes. Videoanalysen und Spielvorbereitungen dauern häufig bis tief in die Nacht.

Nach dem 2:2 gegen Arsenal in der Champions League hatte der Bayern-Coach bereits selbst eingeräumt, die Warnsignale seines Körpers ignoriert zu haben.

"Als Trainer will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!", erklärte Kompany.