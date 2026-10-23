i Star-Trainer Oliver Glasner. IMAGO/Sports Press Photo Punkte geteilt Glasner und Nottingham verpassen Premier-League-Sieg Nottingham Forest verpasst den zweiten Premier-League-Sieg der Saison, musste sich mit einem 1:1-Remis gegen Ipswich Town begnügen. Von Sport Heute 23.10.2026, 23:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Rückschlag für Österreichs Premier-League-Duo! Trainer Oliver Glasner und ÖFB-Legionär Xaver Schlager kommen mit Nottingham Forest nicht über ein 1:1 bei Ipswich Town hinaus. Dabei lassen die Gäste einige Topchancen liegen.

Nottingham übernimmt von Beginn an das Kommando. Schon in der siebenten Minute vergibt Jair Cunha eine gute Gelegenheit. Wenig später klappt es besser: Neco Williams trifft nach einer Flanke von Daniel Munoz per Direktabnahme zur verdienten Führung (13.).

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Doch kurz vor der Pause folgt der bittere Rückschlag. Nottingham-Verteidiger Nikola Milenkovic leistet sich einen folgenschweren Fehler, den Julio Enciso zum 1:1-Ausgleich nutzt (41.). Besonders ärgerlich für Glasner: Der Österreicher hatte dem Abwehrspieler zuvor mehrfach Anweisungen gegeben. Nach dem Seitenwechsel drückt Nottingham auf den Siegtreffer. Doch die Forest-Offensive lässt gute Möglichkeiten liegen.

An der Seitenlinie ist Glasner die Verzweiflung über den Chancenwucher deutlich anzusehen. In der Schlussphase muss Nottingham sogar noch zittern, als Ipswich plötzlich selbst mehrere Möglichkeiten auf den Sieg bekommt.

Am Ende bleibt es beim 1:1. Nottingham kann sich damit vorerst aus der Abstiegszone befreien, könnte im weiteren Verlauf des Spieltags aber wieder auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Für Glasner und Schlager ist das Remis angesichts der vielen vergebenen Chancen besonders bitter.