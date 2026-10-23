i Blau-Weiß Linz gewinnt gegen Austria Salzburg. GEPA pictures Im Gleichschritt Vienna legt vor, Blau-Weiß Linz zieht mit Sieg nach Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga bleibt spannend! Nach der zehnten Runde liegen die Vienna und Blau-Weiß Linz punktegleich an der Tabellenspitze. Von Sport Heute 23.10.2026, 22:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beide Mannschaften feierten am Freitag Siege und bauten ihren Vorsprung auf die Konkurrenz auf sechs Punkte aus.

Die Vienna legte im kleinen Wiener Derby gegen den FAC vor. Die Döblinger setzten sich mit 2:0 durch und feierten damit bereits den siebenten Sieg in Folge. Youssouf Soukouna brachte die Gastgeber in der 52. Minute in Führung, Luca Edelhofer machte in der 87. Minute alles klar.

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Damit setzt die Vienna ihren beeindruckenden Erfolgslauf fort. Seit Mitte August hat die Mannschaft keine Punkte mehr abgegeben. Ganz anders die Situation beim FAC: Die Floridsdorfer kassierten bereits ihre dritte Niederlage in Folge und liegen auf Tabellenplatz acht.

Blau-Weiß Linz zieht nach

Blau-Weiß Linz ließ sich davon nicht beeindrucken und zog am Abend nach. Die Oberösterreicher gewannen das schwierige Auswärtsspiel bei Austria Salzburg mit 1:0. Im Salzburger Regen erzielte Diego Madritsch in der 28. Minute den entscheidenden Treffer.

Für die Salzburger Austria war es die erste Heimniederlage der Saison. Die Violetten liegen als Tabellenfünfter bereits neun Punkte hinter dem Spitzenduo. Blau-Weiß dagegen behält die Tabellenführung nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Der Bundesliga-Absteiger und die Vienna halten bei jeweils 25 Punkten.

Dahinter bleiben die Young Violets nach einem 1:0 gegen Sturm Graz II auf Platz drei, Amstetten ist nach einem 3:2 gegen Rapid II Vierter. St. Pölten kam beim Schlusslicht Kapfenberg nicht über ein 1:1 hinaus. Für ein Torfestival sorgte Voitsberg beim 6:2 in Wels: Fabian Schubert erzielte bereits vor der Pause einen lupenreinen Hattrick.