i Bayern-München-Trainer Vincent Kompany. Reuters Große Sorge um Coach Bayern melden sich nach Kompany-Zusammenbruch Große Sorge um Bayern-Trainer Vincent Kompany. Er brach zusammen und kam ins Krankenhaus. Nun meldete sich sein Verein zu Wort. Von Sport Heute 23.10.2026, 18:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorgen um Bayern-Trainer Vincent Kompany (40)! Nach dem Zusammenbruch des Belgiers am Freitag hat sich nun erstmals der FC Bayern München offiziell zu Wort gemeldet. Der deutsche Rekordmeister bestätigt, dass sich sein Cheftrainer im Krankenhaus befindet.

"Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben", heißt es in der Mitteilung des Klubs. Damit ist auch klar: Kompany hatte nicht selbst das Training der Profis geleitet, sondern der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut, als er zusammenbrach.

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Rettungshubschrauber landete

Auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße war zuvor ein Rettungshubschrauber gelandet. Der 40-Jährige wurde anschließend mit einem Krankenwagen in ein Münchner Spital gebracht. Nach Informationen von "Sky" ist sein Zustand stabil.

Die Bayern kündigen nun weitere Untersuchungen an. "Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben", erklärt der Verein. Wie lange der Belgier ausfallen wird, ist noch unklar. "Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb."

Von Infekt erwischt

Auch Sportvorstand Max Eberl meldet sich mit emotionalen Worten zu Wort: "Die Gesundheit von Vincent Kompany hat für uns höchste Priorität. Wir werden beim FC Bayern alles tun, damit er sich schnell erholt." Der 40-Jährige erhalte jede notwendige medizinische Unterstützung und alle Zeit, die er brauche. "Sein Trainerteam, dem wir voll und ganz vertrauen, übernimmt seine Aufgaben. Wir alle beim FC Bayern wünschen Vinnie eine schnelle Genesung."

Kompany hatte bereits in der vergangenen Woche mit einer schweren Virus-Infektion gekämpft. Beim 6:1 gegen Leipzig musste er sich zwischenzeitlich hinlegen, er verpasste mehrere Trainingseinheiten. Nach dem 2:2 gegen Arsenal am Mittwoch gestand er sogar: "Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört." Ob die Erkrankung mit dem Zusammenbruch zusammenhängt, ist bislang nicht bestätigt.