i Lennart Karl und seine Influencer-Freundin Zoe Käppele. IMAGO/Sven Simon Brisante Enthüllung Wegen Freundin? Bayern üben Kritik an Shootingstar Lennart Karl galt als Wunderkind bei den Bayern. Doch nun läuft der 18-Jährige seiner Form hinterher. Hat dies auch mit Freundin Zoe Käppele zu tun? Von Sport Heute 23.10.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um Bayern-Juwel Lennart Karl! Der 18-Jährige steckt beim deutschen Rekordmeister in seiner ersten sportlichen Krise. Doch nicht nur seine Leistungen auf dem Rasen sollen den Verantwortlichen Sorgen bereiten. Auch sein Privatleben steht offenbar im Fokus.

Wie die "Bild" berichtet, sehen einige Bayern-Bosse die Social-Media-Auftritte des Offensivtalents kritisch. Besonders die öffentlichen Einblicke in seine Beziehung mit Influencerin Zoe Käppele sollen intern nicht überall gut ankommen. Der Wunsch der Verantwortlichen: Karl soll weniger im Internet und dafür wieder auf dem Fußballplatz glänzen.

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"Nicht sein Topniveau"

Dabei galt der 18-Jährige nach seiner starken Vorsaison mit neun Toren und acht Vorlagen als einer der großen Hoffnungsträger. Doch ein Muskelbündelriss im Sommer kostete ihn die WM-Teilnahme und zwölf Wochen Rehabilitation. Seither läuft es nicht rund: In neun Saisonspielen gelangen Karl erst ein Treffer und eine Vorlage.

Auch beim 2:2 gegen Arsenal in der Champions League gab es einen Rückschlag. Trotz mehrerer Ausfälle in der Offensive saß Karl zunächst nur auf der Bank. Nach seiner Einwechslung in der 68. Minute konnte er kaum Akzente setzen. Sportvorstand Max Eberl stellte anschließend klar: "Bei Lennart Karl ist es einfach so, dass er noch nicht sein Topniveau hat."

Bischof als Vorbild

Trainer Vincent Kompany nimmt seinen Youngster dagegen in Schutz. "Er weiß, dass wir Geduld haben", erklärte der Belgier. Karl sei noch jung und habe körperliche Probleme gehabt. "Er wird wieder kommen, ich mache mir keine Sorgen."

Intern soll Karl auch Teamkollege Tom Bischof als Vorbild dienen. Der 21-Jährige überzeuge mit Einsatz und Trainingsfleiß, obwohl auch seine Freundin Josefine Scholl als Influencerin aktiv ist. Ob Karls Beziehung tatsächlich Einfluss auf seine Leistungen hat, ist nicht belegt. Der Bayern-Youngster selbst gab zuletzt bei DAZN zu, dass ihm die öffentliche Aufmerksamkeit manchmal zu viel werde: "Ich würde ab und zu schon gerne mal unbekannt sein."