i Bruno Fernandes IMAGO/Marco Canoniero Während CL-Blamage Einbrecher dringen in Luxus-Villa von United-Star ein Doppelt Bitter für Bruno Fernandes! Dem Manchester-United-Star wurde während der Niederlage in Como in seine Villa eingebrochen. Von Sport Heute 23.10.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für Bruno Fernandes! Während der Kapitän von Manchester United mit seiner Mannschaft in der Champions League unterwegs war, haben Einbrecher sein Haus ins Visier genommen. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen.

Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, verschafften sich unbekannte Täter am Mittwochabend Zutritt zum Anwesen des 32-jährigen Portugiesen in der englischen Grafschaft Cheshire. Dabei sollen die Einbrecher mehrere Wertgegenstände gestohlen haben.

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Fernandes selbst befand sich zum Zeitpunkt der Tat in Italien, wo Manchester United in der Champions League eine bittere 1:4-Niederlage gegen Como kassierte. Auch seine Familie war während des Einbruchs nicht zu Hause.

Ein Zeuge soll drei unbekannte Männer im Garten eines benachbarten Grundstücks bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt haben. Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Verdächtigen allerdings bereits verschwunden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannten Täter. Es ist nicht das erste Mal, dass Fußballprofis in der Region Manchester Opfer von Einbrechern werden. In den vergangenen Jahren gerieten unter anderem die Häuser der Manchester-City-Stars Jack Grealish, Ruben Dias, Raheem Sterling und Riyad Mahrez ins Visier von Kriminellen.