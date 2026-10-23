i Christian Ilzer teilt aus. IMAGO/Michael Weber Teilt gegen UEFA aus "Wahnsinn" – Ilzer schäumt nach Sieg seiner Mannschaft Hoffenheim-Coach Christian Ilzer teilt nach dem Sieg seiner Mannschaft gegen Lyon gegen die UEFA aus. Von Sport Heute 23.10.2026, 08:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem 3:0-Erfolg seiner TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon in der Europa League lässt Christian Ilzer (49) mit heftiger Kritik aufhorchen. Der österreichische Trainer schießt gegen den vollen Terminkalender der UEFA und fordert ein Umdenken.

"Der Spielplan der UEFA ist ein Wahnsinn", polterte der Steirer nach dem ersten Europa-League-Sieg seiner Mannschaft. Besonders die zunehmende Belastung der Spieler ist dem ehemaligen Sturm-Graz-Coach ein Dorn im Auge.

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Mit Blick auf die jüngsten Verletzungen bei Paris Saint-Germain und Bayern München richtete Ilzer eine deutliche Botschaft an die UEFA: "Vielleicht machen sie über das auch mal eine Statistik."

Für die Trainer werde es immer schwieriger, ihre Spieler vor Überlastung zu schützen. Gleichzeitig stehe man sofort in der Kritik, "wenn du irgendwo einen Spitzenspieler raus rotierst", erklärte der 49-Jährige.

Besonders deutlich wurde Ilzer bei seiner Kritik an der Nations League. "Der Schwerpunkt der Nationalmannschaften soll die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft sein. Das sind die großen Highlights der Spieler, das sind die großen Highlights aller Nationalverbände", betonte er.

"Man braucht keine künstliche Nations League", stellte der Hoffenheim-Coach klar. Seiner Meinung nach sei der zusätzliche Bewerb schlicht zu viel für den ohnehin überfüllten Spielplan.

Sportlich hatte Ilzer am Donnerstagabend dagegen allen Grund zur Freude. Hoffenheim setzte sich gegen Lyon souverän mit 3:0 durch. Andrej Kramaric (45.+4), Ex-Salzburger Adam Daghim (49.) und Adam Hlozek (83.) erzielten die Treffer.

ÖFB-Teamspieler Alexander Prass stand bei den Deutschen über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Mit dem Erfolg holte Hoffenheim nach zwei Niederlagen die ersten drei Punkte in der Europa League.