i Sturm jubelt in der Europa League. GEPA pictures Nach Sieg gegen Marseille Knapp 78%! Sturm träumt vom Aufstieg in Europa League Sturm schlägt Olympique Marseille in der Europa League mit 1:0 und träumt nun vom Aufstieg in die nächste Runde. Von Sport Heute 23.10.2026, 07:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trotz neun Ausfällen feierte Sturm Graz einen überraschenden 1:0-Heimsieg gegen Olympique Marseille. Trainer Fabio Ingolitsch zeigte sich nach dem ersten Erfolg in der Europa League begeistert von seiner jungen Mannschaft.

Jetzt träumt Sturm auch vom Aufstieg in die Zwischenrunde. Diese spielen die Plätze 9 bis 24 nach der Ligaphase untereinander aus. Zurzeit liegt Sturm mit vier Punkten auf dem 18. Platz. Die Wahrscheinlichkeit, unter den ersten 24 zu landen, liegt laut "Football meets Data" bei starken 78 Prozent!

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Auch Salzburg darf sich Hoffnungen auf die Zwischenrunde machen. Die Top-24-Wahrscheinlichkeit liegt für die Bullen bei 71 Prozent. Um das K.-o.-Play-off zu umgehen, müsste man unter die ersten Acht kommen. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit für Sturm bei 6,3 Prozent und für Salzburg bei 3,9 Prozent.

"Ein fantastisches Fußballspiel von meiner Mannschaft", schwärmte Ingolitsch nach dem Schlusspfiff. Die Grazer dominierten vor über 14.000 Fans vor allem die erste Halbzeit. Oumar Diakite erzielte bereits in der 13. Minute den entscheidenden Treffer.

"Wir waren griffig, giftig, hatten hohe Ballgewinne und zwei bis drei weitere Momente mit Großchancen, da hätten wir schon effizienter sein können", analysierte der Sturm-Coach.

Besonders bemerkenswert: Gleich sieben Spieler im Sturm-Kader waren 23 Jahre oder jünger. Ausgerechnet der erst 17-jährige Luca Weinhandl leitete mit einer starken Balleroberung und einem perfekten Pass auf Diakite den Siegtreffer ein.

Dabei musste Ingolitsch auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Unter anderem fehlten Spielmacher Otar Kiteishvili, Angreifer Seedy Jatta und Stammtorhüter Daniil Chudjakow.

"Was die Mannschaft in der momentanen Konstellation leistet, ist unglaublich und gibt Genugtuung", erklärte der 34-jährige Trainer. Die vielen Ausfälle könne man dank einer klaren Spielphilosophie auffangen.

Mit vier Punkten aus drei Spielen haben sich die Grazer eine gute Ausgangslage im Kampf um den Einzug in die K.-o.-Phase erarbeitet. Am 5. November wartet mit NK Celje das nächste Heimspiel in der Europa League.

Ingolitsch hat bereits eine klare Zielvorgabe: "Unser Ziel ist es schon, zumindest zehn Punkte zu holen. Wir haben jetzt ein ganz wichtiges Heimspiel gegen Celje." Der Sturm-Coach gibt sich kämpferisch: "Zu Hause können wir jeden Gegner schlagen."