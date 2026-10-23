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Dalma Maradona (m.) zeigt Emotionen.
Dalma Maradona (m.) zeigt Emotionen.
IMAGO/Europa Press
"Worum ich sie bitte..."

Maradona-Tochter weint im Prozess um toten Vater

Im Prozess um den Tod der Fußball-Legende Diego Maradona richtet seine Tochter einen emotionalen Appell an die Richter.
Von Sport Heute
23.10.2026, 07:23
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Emotionale Szenen im Prozess um den Tod von Fußball-Legende Diego Maradona! Kurz vor der Urteilsverkündung richtet seine älteste Tochter Dalma (39) unter Tränen einen eindringlichen Appell an die Richter.

"Das Einzige, worum ich Sie bitten möchte, ist, dass meinem Vater Gerechtigkeit widerfährt", erklärte Dalma Maradona im Gerichtssaal von San Isidro nahe Buenos Aires.

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Gemeinsam mit ihrer Schwester Gianinna tritt sie in dem Verfahren als Nebenklägerin auf. Besonders emotional wurde die 39-Jährige, als sie über die Belastungen der vergangenen Monate sprach.

"Ich musste mir von vielen Menschen anhören, wie schwer ihr Leben seit Beginn dieses Prozesses gewesen sei. Was ich diesen Menschen sagen möchte, ist, dass sie die Möglichkeit haben, bei ihrer Familie zu sein. Das ist etwas, was mein Vater leider nicht mehr hat", sagte sie unter Tränen.

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Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Wenige Wochen zuvor hatte sich der Weltmeister von 1986 einer Gehirnoperation unterzogen.

Vor Gericht stehen mehrere Ärzte und Pflegekräfte, denen schwere Versäumnisse bei der medizinischen Betreuung der argentinischen Fußball-Ikone vorgeworfen werden. Während Staatsanwaltschaft und Nebenklage teilweise langjährige Haftstrafen fordern, plädieren die Verteidiger auf Freispruch.

Auch Richter Alberto Gaig zeigte sich zum Abschluss der Verhandlungen sichtlich bewegt. "Jetzt ist es unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, zu entscheiden", erklärte er.

    Die Urteile sollen am 22. Dezember verkündet werden. Bis dahin wollen sich die Richter ausreichend Zeit nehmen, um den Fall umfassend zu prüfen.

    red, Akt. 23.10.2026, 07:26, 23.10.2026, 07:23
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