i Marko Arnautovic schmorte 90 Minuten auf der Bank. IMAGO/Starsport Im Europa Cup Bank-Frust für Arnautovic, ÖFB-Duo lässt Punkte liegen Für die ÖFB-Stars Michael Svoboda und Kevin Danso gibt es im Europacup nur Remis. Marko Arnautovic muss bei Roter Stern Belgrad auf der Bank bleiben. Von Sport Heute 22.10.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Europacup-Donnerstag verlief für Österreichs Fußball-Legionäre alles andere als nach Wunsch. Während die beiden ÖFB-Verteidiger Kevin Danso und Michael Svoboda mit ihren Klubs jeweils nicht über ein Unentschieden hinauskamen, musste der ÖFB-Rekordtorschütze bei Roter Stern Belgrad die gesamte Partie von der Ersatzbank verfolgen.

Arnautovic sieht Tore-Spektakel von der Bank

Roter Stern Belgrad lieferte sich vor heimischem Publikum in der Conference League mit dem FC Kopenhagen einen offenen Schlagabtausch. Nach der Führung der Dänen durch Gashtarov (29.) drehten Elsnik (34.) und Kostov (41.) die Partie noch vor der Pause. Doch die Führung hielt nicht. Carrizo gelang in der 70. Minute der Ausgleich zum 2:2-Endstand.

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Arnautovic blieb dabei über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Sein österreichischer Teamkollege Muhammed Cham durfte hingegen ab der 62. Minute mitwirken.

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Danso sieht Gelb, Svoboda spielt durch

Auch für Kevin Danso gab es in der Europa League keinen Sieg. Der ÖFB-Verteidiger stand beim 1:1 von Sunderland bei Lech Posen in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten. In der 41. Minute sah er nach einem Foulspiel Gelb.

Sein Team war bereits in der zweiten Minute durch Tuterov (2.) in Führung gegangen. Nach der Pause sorgte Bengtsson (70.) für den Ausgleich. Der Joker traf nur acht Minuten nach seiner Einwechslung.

Auch Michael Svoboda musste sich mit einem Punkt zufriedengeben. Sein Klub Brighton & Hove Albion kam in der Conference League beim tschechischen Vertreter FK Jablonec nicht über ein 0:0 hinaus.

Nach sechs Pflichtspielsiegen in Serie war das ein Rückschlag für die Engländer. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler bestimmte zwar über weite Strecken das Geschehen, konnte ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Svoboda spielte über die gesamte Distanz.

Leverkusen bleibt makellos

An der Spitze der Europa League setzt Bayer Leverkusen seinen Erfolgslauf fort. Die Deutschen gewannen bei OFI Kreta mit 2:0. Hofmann sorgte mit einem Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten (35., 37.) für die Entscheidung.

Ebenfalls bei drei Siegen aus drei Spielen hält Ferencvaros. Die Ungarn feierten gegen União Torreense einen deutlichen 4:1-Erfolg.

Juventus Turin musste hingegen erstmals Punkte abgeben. Gegen Stade Rennes reichte es nach zweimaliger Führung beziehungsweise einem zwischenzeitlichen Rückstand nur zu einem 2:2.

Celik brachte die Italiener nach Vorarbeit von Woltemade früh in Führung (5.). Tamari (14.) und Dia per Elfmeter (43.) drehten die Partie für Rennes. Woltemade stellte schließlich selbst vom Elfmeterpunkt auf 2:2 (67.). Ein später Treffer von Lucumi (88.) wurde wegen Abseits aberkannt.