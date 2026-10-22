i Furkan Dursun trifft mit Thun auf Hajduk Split. "imago" "Beschämend" Hitler-Eklat überschattet Europacup-Spiel von ÖFB-Star ÖFB-Legionär Furkan Dursun trifft mit dem FC Thun auf Hajduk Split. Nach einem Nazi-Eklat der Fans herrscht vor der Partie erhöhte Alarmbereitschaft. Von Sport Heute 22.10.2026, 16:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Furkan Dursun läuft es in der Schweiz derzeit nach Wunsch. Der ehemalige Rapid-Stürmer wurde mit dem FC Thun sensationell Meister, spielt mittlerweile international und zählt zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft. Am Donnerstag wartet in der Conference League mit Hajduk Split der nächste große Gegner. Doch das Europacup-Duell wird von einem schweren Fan-Skandal überschattet.

Anhänger des kroatischen Traditionsklubs hatten vor dem ersten Conference-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam mit rechtsextremen und antisemitischen Parolen für Entsetzen gesorgt. Nun bereiten sich die Schweizer Behörden auf einen Großeinsatz vor.

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Antisemitische Parolen sorgen für Entsetzen

Vor dem 2:1-Erfolg gegen Ajax Amsterdam waren Teile der Hajduk-Fanszene, bekannt als "Torcida", durch Split gezogen und hatten dabei nationalsozialistische und antisemitische Parolen skandiert.

Unter anderem waren Rufe wie "Erhebe dich, Adolf" und "Auschwitz, Auschwitz" zu hören. Dutzende Anhänger wurden bereits vor der Partie festgenommen. Kroatiens Präsident Zoran Milanovic verurteilte die Vorfälle scharf und bezeichnete sie als "inakzeptabel und beschämend".

Rapid-Talent glänzt in der Schweiz

Dursun, der bei Rapid Wien ausgebildet wurde, hat sich beim FC Thun längst einen Namen gemacht. In der laufenden Saison kam der Angreifer in 14 Pflichtspielen zum Einsatz und verbuchte dabei starke 12 (!) Scorerpunkte – sieben Tore sowie fünf Vorlagen.

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Mit Thun gelang ihm nicht nur der überraschende Meistertitel, sondern auch der Sprung auf die europäische Bühne. Am zweiten Spieltag der Conference League wartet nun Hajduk Split. Sportlich ein Highlight, abseits des Platzes allerdings eine heikle Angelegenheit.

Nach den Vorfällen in Kroatien ist die Anspannung auch in Thun groß. Die Partie wurde von der Kantonspolizei Bern als Risikospiel eingestuft.

Polizei bereitet Großeinsatz vor

Gegenüber "20 Minuten" kündigte die Polizei an, "in der Innenstadt und rund ums Stadion sichtbar präsent sein" zu wollen.

"Wir analysieren die Lage laufend und passen unsere Maßnahmen entsprechend an. Selbstverständlich fliessen auch aktuelle Ereignisse in diese Lagebeurteilung ein", heißt es von der Kantonspolizei. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Verhinderung möglicher Ausschreitungen und Zusammenstöße zwischen rivalisierenden Fangruppen.