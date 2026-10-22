Startseite Sport Fußball
Maximilian Wöber musste mit dem Golfkart vom Platz.
Maximilian Wöber musste mit dem Golfkart vom Platz.
IMAGO/RHR-Foto
Diagnose ist da

Nächster Verletzungsschock! ÖFB-Star fällt erneut aus

Bittere Nachrichten für ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber! Der 28-Jährige hat sich im Training des FC Schalke 04 erneut verletzt und fällt vorerst aus.
Von Sport Heute
22.10.2026, 12:46
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bittere Nachrichten für ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber! Der 28-Jährige hat sich im Training des FC Schalke 04 erneut verletzt und fällt vorerst aus.

Bereits am Dienstag musste der Verteidiger die Trainingseinheit beim deutschen Bundesligisten vorzeitig abbrechen. Anschließend wurde Wöber mit einem Golfkart vom Platz gebracht. Nun herrscht Gewissheit über die Verletzung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie Schalke am Donnerstag bekannt gab, hat sich der Österreicher eine Oberschenkelverletzung zugezogen. "Er steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung", teilten die "Knappen" mit. Wie lange Wöber tatsächlich ausfallen wird, ist noch unklar.

Für den 28-Jährigen ist es der nächste bittere Rückschlag. Bereits in der vergangenen Saison hatte ihn eine Verletzung über weite Strecken außer Gefecht gesetzt. Damals stand er bei Werder Bremen unter Vertrag.

    In dieser Spielzeit kämpfte sich Wöber bei Schalke wieder zurück. Erst Mitte Oktober feierte er gegen den SC Freiburg sein Startelfdebüt. Nun wird der ÖFB-Legionär erneut von einer Verletzung ausgebremst.

    red, 22.10.2026, 12:46
    Mehr zum Thema
    Maximilian Wöber ÖFB-Team Schalke 04 SV Werder Bremen

    Weiterlesen

    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote