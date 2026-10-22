i Maximilian Wöber musste mit dem Golfkart vom Platz. IMAGO/RHR-Foto Diagnose ist da Nächster Verletzungsschock! ÖFB-Star fällt erneut aus Bittere Nachrichten für ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber! Der 28-Jährige hat sich im Training des FC Schalke 04 erneut verletzt und fällt vorerst aus. Von Sport Heute 22.10.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber! Der 28-Jährige hat sich im Training des FC Schalke 04 erneut verletzt und fällt vorerst aus.

Bereits am Dienstag musste der Verteidiger die Trainingseinheit beim deutschen Bundesligisten vorzeitig abbrechen. Anschließend wurde Wöber mit einem Golfkart vom Platz gebracht. Nun herrscht Gewissheit über die Verletzung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie Schalke am Donnerstag bekannt gab, hat sich der Österreicher eine Oberschenkelverletzung zugezogen. "Er steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung", teilten die "Knappen" mit. Wie lange Wöber tatsächlich ausfallen wird, ist noch unklar.

Für den 28-Jährigen ist es der nächste bittere Rückschlag. Bereits in der vergangenen Saison hatte ihn eine Verletzung über weite Strecken außer Gefecht gesetzt. Damals stand er bei Werder Bremen unter Vertrag.

In dieser Spielzeit kämpfte sich Wöber bei Schalke wieder zurück. Erst Mitte Oktober feierte er gegen den SC Freiburg sein Startelfdebüt. Nun wird der ÖFB-Legionär erneut von einer Verletzung ausgebremst.