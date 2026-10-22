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Sturm-Juwel Luca Weinhandl.
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Verschiedene Sender

Europa League: Hier laufen Sturm und Salzburg im TV

Sturm bekommt es in der Europa League mit Olympique Marseille zu tun. Salzburg mit Celje, diese TV-Sender zeigen die Spiele.
Von Sport Heute
22.10.2026, 09:31
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Am Donnerstag sind mit Sturm Graz und Red Bull Salzburg gleich zwei österreichische Klubs in der Europa League im Einsatz. Beide Teams wollen am dritten Spieltag wichtige Punkte sammeln.

Sturm empfängt um 18:45 Uhr Olympique Marseille. Nach dem 6:1-Derbysieg gegen den GAK gehen die Grazer mit Selbstvertrauen in die Partie.

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Die Franzosen sind in der Europa League noch punktelos. Das Spiel wird exklusiv bei CANAL+ übertragen, die Vorberichterstattung beginnt um 18 Uhr.

Salzburg gastiert ab 21 Uhr beim slowenischen Klub NK Celje. Nach der 0:4-Pleite gegen AC Milan wollen die Bullen wieder anschreiben. Celje wartet ebenfalls noch auf den ersten Punkt in der Ligaphase.

    Die Partie ist live im Free-TV bei ServusTV sowie bei Sky zu sehen. Beide Sender starten ihre Übertragung um 20:15 Uhr. Livestreams gibt es bei ServusTV ON und Sky.

    red, 22.10.2026, 09:31
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