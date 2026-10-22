i Christoph Baumgartner ist wieder da. IMAGO/SOPA Images Nach 157 Tagen zurück Nach WM-Drama: Baumgartner mit Assist bei Comeback Nach dem Verletzungs-Drama kurz vor der Weltmeisterschaft feiert Christoph Baumgartner nun sein Comeback in Leipzig. Von Sport Heute 22.10.2026, 07:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

157 Tage musste Christoph Baumgartner auf diesen Moment warten! Der ÖFB-Star feierte bei der 1:4-Niederlage von RB Leipzig gegen Real Madrid sein langersehntes Comeback.

In der 78. Minute war es endlich so weit. Der 26-Jährige wurde eingewechselt und stand damit erstmals seit der 1:4-Niederlage gegen Freiburg wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz.

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Und der Offensivspieler machte sich bei seiner Rückkehr auf der großen Champions-League-Bühne gleich bemerkbar. Nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung bereitete Baumgartner den Treffer von Tidiam Gomis zum zwischenzeitlichen 1:3 vor.

Der ÖFB-Legionär hatte sich vor der Weltmeisterschaft eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste deshalb monatelang pausieren.

Für Österreichs Teamchef Ralf Rangnick sind das erfreuliche Nachrichten. Bei den Länderspielen im November könnte Baumgartner wieder eine Option für das Nationalteam sein.