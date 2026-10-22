i Thomas Silberberger muss gehen. GEPA pictures Nun also doch Paukenschlag! Bundesliga-Trainer steht vor dem Aus Der Wolfsberger AC wird sich am heutigen Donnerstag von Coach Thomas Silberberger trennen. Von Sport Heute 22.10.2026, 07:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Wolfsberger AC bahnt sich der nächste Trainerwechsel an! Thomas Silberberger steht offenbar kurz vor dem Aus. Für die Kärntner wäre es bereits die vierte Trainertrennung innerhalb eines Kalenderjahres.

Dabei hatte zu Wochenbeginn noch vieles auf einen Verbleib des 53-Jährigen hingedeutet. Während Rene Renner nach einem disziplinären Vorfall zunächst suspendiert und anschließend sein Vertrag aufgelöst wurde, leitete Silberberger weiterhin das Training der Lavanttaler.

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Nun dürfte sich das Blatt allerdings gewendet haben. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, soll die Trennung vom Tiroler bereits am Donnerstag offiziell bekannt gegeben werden.

Silberberger übernahm im April

Silberberger hatte das Traineramt erst Anfang April von Ismail Atalan übernommen und den WAC im Saisonfinish erfolgreich zum Klassenerhalt geführt. In der laufenden Spielzeit läuft es für die Wolfsberger allerdings überhaupt nicht nach Wunsch.

Nach dem 3:0-Erfolg gegen die Wiener Austria zum Bundesliga-Auftakt wartet der WAC weiterhin auf den nächsten Sieg. Lediglich zwei Punkte konnten die Kärntner seither einfahren. Zuletzt setzte es sogar fünf Niederlagen in Folge.

Auch im ÖFB-Cup bekleckerten sich die Wolfsberger nicht mit Ruhm. Gegen Regionalligist Parndorf gelang der Aufstieg Anfang September erst im Elfmeterschießen.

Damit droht dem WAC bereits der vierte Trainerabgang innerhalb von 378 Tagen. Seit dem Wechsel von Dietmar Kühbauer zum LASK versuchten sich Peter Pacult, Ismail Atalan und schließlich Silberberger auf der Trainerbank der Kärntner. Besonders brisant: Silberbergers Vertrag läuft eigentlich noch bis Sommer 2028. Dennoch dürfte seine Zeit im Lavanttal nach nur wenigen Monaten bereits wieder vorbei sein.