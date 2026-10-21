i Rice trifft gegen Neuer Reuters Real siegt 4:1 Laimer gibt mit Bayern Sieg gegen Arsenal aus der Hand Konrad Laimers Bayern und Arsenal trennen sich im Champions-League-Hit mit 2:2. Real Madrid schlägt Leipzig klar 4:1. Von Sport Heute 21.10.2026, 22:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der deutsche Rekordmeister musste sich am Mittwoch im Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Dabei sah es lange nach einem Heimsieg aus. Doch die Engländer schlugen in der Schlussphase zurück.

Mittendrin: ÖFB-Legionär Konrad Laimer, der von Trainer Vincent Kompany in die Startelf beordert wurde. Die Bayern mussten hingegen auf den gesperrten Michael Olise und Joshua Kimmich verzichten, der wegen eines Trauerfalls in der Familie fehlte.

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Arsenal schockt die Bayern

Die Gäste aus London erwischten den besseren Start. Nach einer Verletzung von Bukayo Saka musste Arsenal-Coach Mikel Arteta bereits in der zehnten Minute wechseln. Für den Offensivstar kam Eberechi Eze ins Spiel – und der Joker stach wenig später zu.

In der 25. Minute brachte Eze die Gäste in Führung. Die Bayern-Abwehr hatte die Abseitsfalle nicht rechtzeitig zuschnappen lassen, Manuel Neuer war machtlos.

Doch die Münchner schlugen zurück! Nach einem Traumpass von Harry Kane blieb Alphonso Davies vor Arsenal-Keeper David Raya cool und traf zum 1:1 (35.).

Kane trifft vom Punkt

Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Neuer rettete zunächst mit einer Glanzparade gegen Bruno Guimaraes (48.), wenig später war der Bayern-Torhüter auch gegen Eze zur Stelle.

Dann durften die Bayern jubeln: Nach einem Handspiel von Jurrien Timber im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Kane ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Elfmeter souverän zur 2:1-Führung (61.).

Die Münchner schienen auf dem Weg zum Prestige-Sieg, doch Arsenal gab nicht auf. In der 82. Minute schlug Declan Rice zu und stellte auf 2:2. Der späte Ausgleich kostete die Bayern zwei wichtige Punkte.

Mit nur fünf Punkten aus drei Spielen bleibt der deutsche Rekordmeister in der Ligaphase der Königsklasse hinter den Erwartungen zurück. Arsenal hält dagegen bei sieben Zählern. Für Bayern wartet bereits die nächste schwierige Aufgabe: In zwei Wochen müssen Laimer und Co. bei Atlético Madrid antreten.

Real souverän

Real Madrid hat indes seine Muskeln spielen lassen. Die Königlichen feierten am Mittwoch einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen RB Leipzig und Nicolas Seiwald, der durchspielte. Christoph Baumgartner wurde bei Leipzig eingewechselt (78.), leistete den Assist zum einzigen Tor..

Dabei hielten die Gäste im Estadio Santiago Bernabéu zunächst gut mit. Romulo (28.) und Christopher Nkunku (41.) scheiterten an Real-Keeper Thibaut Courtois. Kurz vor der Pause schlugen die Madrilenen eiskalt zu: Bernardo Silva staubte in der 44. Minute zur Führung ab. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Arda Güler (52.) auf 2:0. Superstar Kylian Mbappé sorgte in der 83. Minute für die endgültige Entscheidung.

Zwar gelang Tidiam Gomis (85.) noch der Ehrentreffer für Leipzig, doch das letzte Wort hatte ausgerechnet ein Ex-Spieler der Gäste. Yan Diomande, den Real im Sommer für 125 Millionen Euro von Leipzig verpflichtet hatte, hämmerte den Ball in der 87. Minute per Traum-Volley zum 4:1-Endstand ins Netz. Während Madrid jubelte, kassierte Leipzig bereits die zweite Niederlage in der laufenden Ligaphase der Königsklasse.