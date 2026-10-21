i Cristiano Ronaldo über Khvicha Kvaratskhelia IMAGO/Anadolu Agency "Beste liegt vor dir" Emotionaler Ronaldo baut verletzten PSG-Star auf PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia ist nach seinem Kreuzbandriss am Boden zerstört. Jetzt meldet sich Cristiano Ronaldo mit aufmunternden Worten. Von Sport Heute 21.10.2026, 16:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Schock bei Paris Saint-Germain! Offensivstar Khvicha Kvaratskhelia hat sich beim 4:2-Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona das Kreuzband gerissen. Der Georgier fällt damit für längere Zeit aus. Auf Instagram gewährt er nun einen emotionalen Einblick in seine Gefühlswelt.

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"Vor jedem Spiel habe ich Gott einfach nur darum gebeten, gesund nach Hause zurückkehren zu dürfen. Doch es war vergeblich", schreibt der Ballon-d'Or-Kandidat. Eine Frage lasse ihn seit der schweren Verletzung nicht mehr los: "Warum ich? Warum ich?"

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Besonders bitter sei für den PSG-Profi, dass er sich auf das Duell mit Barcelona intensiv vorbereitet hatte. Er habe alles investiert und keine Mühen gescheut. "Wahrscheinlich habe ich mich auf dieses Spiel sogar besser vorbereitet als auf jedes andere zuvor", erklärt Kvaratskhelia.

Seine bewegenden Worte bleiben auch einem der größten Fußballstars nicht verborgen. Cristiano Ronaldo meldet sich persönlich zu Wort und versucht, dem verletzten Georgier Mut zu machen. "Ich kenne dieses Gefühl, Kvara", schreibt der Portugiese.

Ronaldo richtet einen eindringlichen Appell an den PSG-Star: "Vergiss niemals, was dich so weit gebracht hat, und lass dich von einem schwierigen Moment nicht daran zweifeln, wie weit du noch kommen kannst." Seine Botschaft endet mit einer klaren Aufmunterung: "Bewahre dir dieses Feuer. Das Beste liegt noch vor dir."