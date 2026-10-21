i Khvicha Kvaratskhelia zog sich beim 4:2-Kantersieg gegen den FC Barcelona einen Kreuzbandriss zu. Reuters Emotionales Posting PSG-Star nach Schock-Verletzung am Boden: "Warum ich?" Frust und Ernüchterung bei Star Khvicha Kvaratskhelia. Der Georgier meldete sich nach seinem Kreuzbandriss in einem emotionalen Posting zu Wort. Von Sport Heute 21.10.2026, 15:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verletzungs-Schock bei Paris Saint-Germain! Superstar Khvicha Kvaratskhelia hat sich im Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der Georgier fällt monatelang aus, seine Saison dürfte vorbei sein. Jetzt meldet sich der 25-Jährige mit emotionalen Worten zu Wort.

Beim 4:2-Sieg gegen Barcelona musste Kvaratskhelia in der 59. Minute gestützt von Betreuern den Rasen verlassen. Schon da war zu befürchten, dass es den Offensivstar schwer erwischt hatte. Am Mittwoch folgte die bittere Gewissheit: Das vordere Kreuzband im rechten Knie ist gerissen. In den kommenden Tagen soll der PSG-Star operiert werden.

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"Warum ich?"

"Warum ausgerechnet ich?", fragt sich Kvaratskhelia in einem emotionalen Instagram-Statement. "Vor jedem Spiel, das ich bestreite, bitte ich Gott, dass ich den Platz unversehrt verlassen darf – doch vergeblich." Der Georgier kann seinen Verletzungs-Schock kaum fassen.

"Ich habe mich wahrscheinlich so gut auf dieses Spiel vorbereitet, wie noch nie zuvor. Ich dachte, ich wäre auf alles vorbereitet, aber das war ich nicht", schreibt er weiter. Trotz der niederschmetternden Diagnose will der Flügelspieler nicht aufgeben. Kvaratskhelia kündigt an, die kommenden Monate voller Arbeit, Schmerzen und Tränen durchzustehen. Er wolle für jene Menschen, die ihn immer unterstützen, stärker zurückkommen. "Ich werde euch nicht enttäuschen", kündigte der Georgier an.

Für PSG ist der Ausfall ein herber Rückschlag: In der vergangenen Champions-League-Saison hatte der Georgier mit zehn Toren und sieben Vorlagen in 16 Spielen maßgeblichen Anteil am Titelgewinn.

Und die Verletzungssorgen beim französischen Topklub werden noch größer. Gegen Barcelona erwischte es auch Weltfußballer Ousmane Dembelé und Kapitän Marquinhos. Beide zogen sich Oberschenkelverletzungen zu und fallen laut Verein mehrere Wochen aus. PSG muss damit gleich auf drei seiner wichtigsten Stars verzichten.