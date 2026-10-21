i Auch Star Dani Olmo verletzte sich im Champions-League-Duell zwischen Paris St.-Germain und Barcelona. Reuters Auch Spanien-Star dabei Schon vier Verletzte nach CL-Schlager PSG gegen Barca Paris St.-Germain hat Barcelona in einem Champions-League-Leckerbissen mit 4:2 geschlagen. Das beinharte Duell hinterließ aber Spuren. Von Sport Heute 21.10.2026, 15:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verletzungs-Drama in der Champions League! Beim spektakulären 4:2-Sieg von Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona mussten gleich vier Stars verletzt vom Platz. Besonders bitter für die Katalanen: Dani Olmo fällt rund vier Wochen aus und verpasst damit ausgerechnet den Clasico gegen Real Madrid.

Der 28-Jährige verletzte sich bereits in der 24. Minute bei einem Zweikampf mit PSG-Mittelfeldspieler Vitinha. Der Portugiese eroberte den Ball mit einem harten, aber regelkonformen Einsatz. Olmo landete unsanft auf dem Rasen, versuchte zunächst weiterzuspielen, musste wenig später aber aufgeben.

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Olmo fehlt Barca und Spanien

Am Mittwoch folgte die Diagnose: Der frühere Star des RB Leipzig hat sich eine Verletzung am linken Adduktorenmuskel zugezogen. Laut Barcelona muss Olmo rund vier Wochen pausieren. Damit ist klar: Beim großen Liga-Schlager gegen Real Madrid am Sonntag um 21 Uhr kann Trainer Hansi Flick nicht auf seinen Offensivspieler zählen.

Doch der Clasico ist längst nicht das einzige Spiel, das Olmo verpassen wird. Auch gegen Deportivo Alaves und Atletico Madrid sowie in der Champions League gegen Aston Villa fehlt der Spanier voraussichtlich. Dazu kommen die Nations-League-Partien der spanischen Nationalmannschaft gegen Tschechien und England. Selbst nach der Länderspielpause könnte sein Comeback noch auf sich warten lassen.

Drei PSG-Stars verletzt

Auch PSG zahlte für den Sieg einen hohen Preis. Superstar Khvicha Kvaratskhelia erlitt einen Kreuzbandriss im rechten Knie und fällt monatelang aus. Für den Georgier dürfte die Saison sogar schon beendet sein. Der Offensivstar soll in den kommenden Tagen operiert werden.

Zusätzlich erwischte es bei den Parisern Weltfußballer Ousmane Dembele und Kapitän Marquinhos. Beide zogen sich Oberschenkelverletzungen zu und müssen mehrere Wochen pausieren. Damit hinterlässt der Champions-League-Kracher trotz sechs Toren einen bitteren Beigeschmack: Vier verletzte Stars, darunter zwei besonders schwere Ausfälle.