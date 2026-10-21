i LASK-Kapitän Sascha Horvath Reuters Erster Sieg trotz Rückstand 3:2! LASK feiert in Lissabon Champions-League-Sensation Der LASK dreht einen frühen Rückstand bei Sporting Lissabon in seinen ersten Champions-League-Sieg um. Die Linzer siegen auswärts mit 3:2. Von Sport Heute 21.10.2026, 22:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

3:2! Der LASK feierte am Mittwochabend im Esadio Jose Alvade seinen ersten Sieg in der Champions-League-Ligaphase und schlug Sporting Lissabon als großer Außenseiter trotz mehrerer Rückschläge.

414 Millionen Euro zu 62 Millionen Marktwert – die Rollenverteilung schien vor dem Spiel klar zu sein. Der österreichische Doublesieger drehte den Spieß um und entführte dank Toren von Christoph Lang (15.), Sasa Kalajdzic (63.) und Krystof Danek (68.) verdient die ersten drei Königsklassen-Punkte aus Portugal.

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Aufreger-Szene! Sporting-Schwalbe gegen den LASK i ?

Schwalbe und Schiri-Fehler führen zum Fehlstart

Das Spiel hätte für den LASK nicht schlechter beginnen können. Ein Elferpfiff schockte die Elf von Didi Kühbauer – eine skandalöse Entscheidung. Sportings Irankunda legte im Linz-Strafraum eine Schauspieleinlage hin, fädelte erst mitten im Fallen leicht bei Robert Ljubicic ein. Zu Verwunderung aller bestätigte der VAR den Pfiff. Luis Suarez (5.) versenkte aus elf Metern unhaltbar links unten. ÖFB-Teamkeeper Lukas Jungwirth wäre im richtigen Eck gewesen.

Die perfekte Reaktion: Lang (15.) stellte auch in Lissabon seine Torform unter Beweis und glich für den LASK nur zehn Minuten nach dem großen Tiefschlag aus. Lang versenkte von der Strafraumgrenze überlegt zum 1:1 ins lange Eck.

Lukas Jungwirth musste nach einer Behandlungspause ausgewechselt werden. Reuters

Die Linzer boten dem großen Favoriten die Stirn. Auch Hälfte zwei startete aber mit einem Schreckmoment: Jungwirth stürmte bei einem Gegenstoß aus seinem Tor, krachte mit Suarez zusammen. Nach mehrminütiger Behandlung musste der Keeper von Tobias Schützenauer ersetzt werden.

Wieder behielten die Gäste die Nerven und übernahmen immer mehr das Kommando. Ljubicic, in der Anfangsphase noch der große Pechvogel, bereitete Kalajdzic (63.) das 2:1 mustergültig vor. Wenig später erhöhte Danek (68.) nach Vorarbeit des frisch eingewechselten Samuel Adeniran sogar auf 3:1.

Sporting verkürzte spät durch Star-Angreifer Suarez (89.). Wieder war das Tor höchst umstritten. Alessandro Schöpf wurde in der Entstehung hart umgecheckt. Der Treffer wurde zwar vom VAR überprüft, hatte aber Bestand.

Die Österreicher verteidigten die Führung in der siebenminütigen Nachspielzeit.

Der LASK hatte zum Auftakt bei AEK Athen knapp 0:1 verloren, gegen den FC Liverpool auf der Gugl ein 3:6-Torspektakel abgeliefert. Nach dem furiosen 3:2-Sieg gegen Liverpool geht es für die Linzer zunächst am kommenden Sonntag mit dem Liga-Hit gegen Salzburg weiter. Es folgen das Cup-Achtelfinal-Derby gegen Ried und ein Liga-Heimspiel gegen Wattens. Am 3.11. steigt in Linz das vierte Champions-League-Duell. Gegen Slovan Bratislava könnte das Punktekonto nach dem ersten Erfolgserlebnis in der Königsklasse weiter ausgebaut werden.