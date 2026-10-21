Diese Schwalbe führte zum skandalösen LASK-Rückstand

Aufreger-Szene gleich zum Beginn des dritten Champions-League-Hits des LASK! In Minute vier des Schlagers Sporting Lissabon gegen die Linzer ging Angreifer Irankunda im Strafraum zu Boden.
Der schottische Schiri Nick Walsh zeigte auf den Punkt. Der VAR bestätigte die frühe Elfmeterentscheidung.
Verwunderung und Ärger waren auf Seiten von LASK-Trainer Didi Kühbauer und seinem Team groß. Die Zeitlupe zeigte klar, warum. Irankunde ging mit einer Schauspieleinlage ohne Fremdeinwirkung zu Boden, fädelte erst im Fallen mit seinem weggestreckten Fuß bei Robert Ljubicic ein. Ein Elfer-Geschenk!
Hier die Szene zum Durchklicken:
Stürmer Luis Suarez verwertete unhaltbar neben der Stange zum 1:0 der Hausherren. Der LASK war schon nach fünf Minuten in Rückstand.
Update: Der LASK ließ sich nicht verunsichern. Christoph Lang (15.) glich nur zehn Minuten später aus, Sasa Kalajdzic (63.) und Krystof Danek stellten das Spiel nach der Pause sogar auf den Kopf. Der LASK gewann mit 3:2!