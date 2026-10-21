i Aufregung um die Irankunda-Schwalbe gegen den LASK. Nach der Schauspieleinlage gab es gegen Sporting früh Elfmeter, Luis Suarez traf vom Punkt (5.). IMAGO/ZUMA Press Wire Champions-League-Aufreger Diese Schwalbe führte zum skandalösen LASK-Rückstand Der LASK geriet gegen Sporting in der Champions League früh in Rückstand. Eine Schwalbe führte zum umstrittenen Elfmeterpfiff. Von Sport Heute 21.10.2026, 22:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufreger-Szene gleich zum Beginn des dritten Champions-League-Hits des LASK! In Minute vier des Schlagers Sporting Lissabon gegen die Linzer ging Angreifer Irankunda im Strafraum zu Boden.

Der schottische Schiri Nick Walsh zeigte auf den Punkt. Der VAR bestätigte die frühe Elfmeterentscheidung.

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Verwunderung und Ärger waren auf Seiten von LASK-Trainer Didi Kühbauer und seinem Team groß. Die Zeitlupe zeigte klar, warum. Irankunde ging mit einer Schauspieleinlage ohne Fremdeinwirkung zu Boden, fädelte erst im Fallen mit seinem weggestreckten Fuß bei Robert Ljubicic ein. Ein Elfer-Geschenk!

Hier die Szene zum Durchklicken:

Aufreger-Szene! Sporting-Schwalbe gegen den LASK i ?

Stürmer Luis Suarez verwertete unhaltbar neben der Stange zum 1:0 der Hausherren. Der LASK war schon nach fünf Minuten in Rückstand.

Update : Der LASK ließ sich nicht verunsichern. Christoph Lang (15.) glich nur zehn Minuten später aus, Sasa Kalajdzic (63.) und Krystof Danek stellten das Spiel nach der Pause sogar auf den Kopf. Der LASK gewann mit 3:2!