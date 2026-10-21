i Como schlägt United IMAGO/Every Second Media Gala schlägt Lille 4:2 4:1! Como führt United in der Champions League vor Como deklassiert United im Champions-League-Hit 4:1 und verschärft die Krise in Manchester. Galatasaray fährt einen 4:2-Sieg in Lille ein. Von Sport Heute 21.10.2026, 20:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Demontage in Como! Manchester United wurde am Mittwochabend bei der "Wasserschlacht" am Comer See nach allen Regeln der Kunst vorgeführt. Der englische Gigant, der auch in der Premier League mit nur einem Sieg aus den ersten sieben Runden in der Krise steckt, geriet am dritten Spieltag der Champions League mit 1:4 unter die Räder.

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Der Serie-A-Klub siegte dank Treffern von Nico Paz (2., 57.), Anastasios Douvikas (49.) und Jacobo Ramón (76.) im Stadio Giuseppe Sinigaglia, trotzte dabei den widrigen Witterungsbedingungen (starker Wind und Regen).

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Das Team von Starcoach Cesc Fabregas fuhr seinen zweiten Sieg ein und sprang in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Rang fünf vor.

Ganz anders die "Red Devils": Trainer Michael Carrick steckt mit nur drei Zählern im Mittelmaß fest – sein Stuhl beginnt früh in der Saison bereits kräftig zu wackeln. Von United kam kaum Gegenwehr. Das Ehrentor von Joshua Zirkzee in der 91. Minute war reine Ergebniskosmetik.

Gala schlägt Lille 4:2

Ein Torspektakel lieferten sich indes auch Lille und Galatasaray – die Türken setzten sich in Frankreich mit 4:2 durch. Yunus Akgün (2.), Aleksey Batrakov (44.), ein Eigentor von Nabil Bentaleb (52.) und Topstar Victor Osimhen (61.) sorgten für die Gästetore. Soriba Diaoune (8., 39.) schnürte für Lille einen Triplepack.

Gala feierte seinen ersten Saisonsieg in der Königsklasse. Lille bleibt noch ohne Punkt auf Rang 35 von 36 hängen.